Throttle 6.10.8.2012 скачать бесплатно для Windows 7

Throttle- призвана ускорить ваш Интернет до “космических” скоростей

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Throttle История версий

Throttle 6.10.8.2012 добавлена: 11-10-2012

Конечно в наш век высоких Интернет скоростей, где 5Mbs уже смело можно назвать низкоскоростным подключением, программы для разгона соединения популярностью давно не пользуются. Оно и правильно - зачем тратить лишние нервы (а порой и деньги) на то, что собственно тебе и даром то не нужно. Но разработчики подобного софта не унывают и как по расписанию выдают “на- гора” подобные утилиты с весьма завидной регулярностью. Возьмем к примеру ребят из PGWARE. Их программулька с очень уж оригинальным названием Throttle (не вздумайте переводить!) как раз и призвана ускорить ваш и без того скоростной Интернет. По заверению авторов их софт способен увеличить ваше комфортное времяпрепровождение в Сети аж на 200%. От вас требуется всего лишь выбрать ОС тип соединения и нажать заветное “Go”. Круто правда! На деле Throttle всего на всего (как собственно и все программы этого типа) оптимизирует реестр, да роется в настройках модема. Что может быть и даст заветное увеличение в начале. Так что если желайте то вперед; собственно попробовать то можно. Только не забудьте перед использованием приготовить 14$ которые Throttle просит за свое использование.Throttle – приложение для настройки работы модема с целью совершенствования интернет-соединения и, как итог, ускорения загрузки файлов. Кроме этого, может модифицировать некоторые настройки модема так, чтобы уменьшился риск его отказа, случайного разрыва связи и т.п. Предназначена для отладки любых типов модемов (в триал версии - кроме cable/DSL-модемов в Win95/98/ME); интерфейс очень простой и легкий.Throttle is a tool that will allow you to modify your modem settings to increase internet performance! No modifications to your hardware are made and all adjustments and settings are done in an easy to use interface that a child could use.Most `other` modem enhancers promise that they work while you notice no difference at all in internet speed. Throttle on the other hand has been tried and tested and proven to work.Whether you use a 14.4/28.8/33.6/56k modem, cable modem, or dsl modem, Throttle will boost your internet connection speed.Notice also that Throttle will modify your modem settings to handle those annoying disconnections and hangup`s so they happenless often.You no longer have to put up with downloading a huge file and being disconnected in the middle of the transfer. Скачать Throttle бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Fixed bug with installer which would crash before installation was finished, causing the software not to install correctly on some computer.Throttleдобавлена: 11-10-2012Throttleдобавлена: 24-05-2008