TeamViewer 10.0.39052 скачать бесплатно для Windows 7

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TeamViewer 10.0.39052 Рекомендовать
TeamViewer используется для обмена скриншотами и передачи файлов, а значит, послужит средством эффективной кооперации и диагностики чужих проблем с системой.

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(5) голосов:3
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голосов:3

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 48794

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, WinVista, WinXP

Размер: 4.4 Мб

Версия от:

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Комментарии (2)

Скачали:: 14,179

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TeamViewer 10.0.39052 скриншот

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Удалённый доступ – доступ к данным и приложениям в любом месте в любое время

В интернете не редко можно встретить рекламу, типа «Компьютер за 3 дня». За 3 дня, пользователь с нулевым знанием компьютера, может только научиться его включать, и выключать. «Блондинок», которые нажимают у себя на компьютере какую-то опцию, после чего начинается «очевидное и невероятное», сегодня такое же большое количество, как это было и вчера. Но это не потому, что они не прошли курс «Компьютер за 3 дня», дело в том, что сам компьютер, довольно сложный в управлении аппарат. И люди годами пользуясь им, много так и не знают о его потенциале. И самостоятельно, вернуть работу ПО в прежнее состояние, как правило, «Блондинам» не удается. Они звонят знакомым, чтобы приехали и разобрались, а у тех, как обычно нет времени. Но с помощью программы TeamViewer, данную проблему можно решить удаленно. Для этого, программа TeamViewer, конечно же, должна быть и у пользователя и у мастера. Мастер заходит через секретные данные на удаленный компьютер и устраняет проблему. Но, этот человек - мастер, должен быть хорошим и надежным другом или знакомым.

Программка - TeamViewer предоставляется бесплатно. Скачать ее можно на сайте. При установке, необходимо указать, что пользование программой TeamViewer будет личное, некоммерческое. В этом случае, вы будете пользоваться ею бесплатно. Когда программа будет установлена, далее необходимо зарегистрироваться, как показано на рисунках ниже, нажав внизу на стрелку – «Компьютеры и контакты».



Когда регистрация будет завершена, сохраните логин и пароль в своем блокнотике. Теперь с помощью этой программы TeamViewer, ваш знакомый мастер, сможет удаленно заходить на ваш компьютер, и устранять там проблемы. Для того, чтобы мастер имел доступ, он должен знать код доступа и пароль. Код отображаются в левой части окна программы: ID – такой-то, а пароль, записан у вас в блокнотике.


Хорошо было бы, если все это, мастер сделал сам, во избежание новых недоразумений. Такая программа TeamViewer будет полезна, конечно же, не только «Блондинкам», но и «Блондинам», которые также не прошли курс: «Компьютер за 3 дня».
Обзор версии 7.0.12979 от: 31-03-2012 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

TeamViewer используется для обмена скриншотами и передачи файлов, а значит, послужит средством эффективной кооперации и диагностики чужих проблем с системой. Программа TeamViewer не только бесплатна для использования в личных целях, но и содержит все необходимые инструменты для обмена скриншотами, отправки файлов, контроля доступа. Кроме того, можно узнать, кто ведет сессию.
  
   Все функции управления работают безотказно. Панель, на которой отображается дисплей другого компьютера, можно развернуть, а в выпадающем меню в центре окна выбрать дополнительные опции. Соединение разорвется, если нажать на крестик. В меню Actions деактивируется удаленный доступ, осуществляется удаленная перезагрузка системы, и переключается контроль между пользователями. На панели View можно указать разрешение экрана, оптимизировать скорость и качество, а также настроить отображение дисплеев.
  
  При входе предоставляется код доступа и пароль. При передаче пароля другому пользователю к компьютеру открывается доступ, степень которого обозначена владельцем: удаленная поддержка, презентация, передача файлов или VPN. Сервер TeamViewer запоминает подключаемые системы, поэтому повторное соединение происходит быстрее. TeamViewer предусматривает онлайн-версию для подключения к домашнему компьютеру из другого места. Даже установка производит приятное впечатление. При необходимости передаются права администрации, деактивируется автозагрузка, и устанавливается драйвер VPN от TeamViewer для безопасного обмена скриншотами. В целом, для передачи файлов и удаленного контакта TeamViewer – неплохой выбор. Скачать TeamViewer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать TeamViewer (4.4 Мб)


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Комментарии.


1. Добавил: KobinEl, (TeamViewer 7.0.13936)
А ammyy admin без установки и особых настроек работает, шифрование отличное, настраиваются права на подключение, а если она будет как служба, то пользователь и не заметит, что за ним следят.
15:18:02, 26-12-2014

2. Добавил: сергей, (TeamViewer 7.0.13936)
crfxfnm
09:11:08, 23-08-2013

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TeamViewer История версий

TeamViewer 10.0.39052 добавлена: 25-02-2015
TeamViewer 7.0.13936 добавлена: 11-07-2012
TeamViewer 7.0.12979 добавлена: 29-03-2012
TeamViewer 7.0.12280 добавлена: 12-12-2011
TeamViewer 7.0.12142 добавлена: 02-12-2011




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