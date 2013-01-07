Сайткрафт-Студия 7.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Сайткрафт-Студия История версий

Сайткрафт-Студия 7.1 добавлена: 27-12-2012

Сайткрафт-Студия 5 - это простой и понятный конструктор сайтов, в котором сделать сайт может любой человек, не имеющий специальных знаний о Интернет-технологиях. Все просто: пиши, вставляй тексты и картинки, передвигай мышью.Сайткрафт предназначен как для тех, кто делает сайт себе, так и для студий, занимающихся созданием сайтов на заказ.В конструкторе можно сделать сайт от сайта визитки до интернет-магазина (с применением дополнений к Сайткрафту).Конструктор сайтов построен на основе разработанной компанией WEBaby Corp. технологии BabySteps (шаги ребенка). Работа с сайтом идет по шагам, начиная от создания его Модели, через дизайнерское оформление и наполнение страниц сайта содержанием, и заканчивая публикацией в сети.Большая часть работы может быть выполнена простыми инструментами прямо в конструкторе. А особые возможности, такие как гостевая книга, интернет-магазин, новостная лента, доска объявлений, почтовые формы, и пр. - можно подключить к сайту через дополнения. Такие дополнения разработчики называют Фичи.Редактор Стилей позволяет быстро и легко работать с оформлением страниц. В нем вы можете собрать дизайн своего сайта, или как мы его называем - Стиль, а затем быстро применить ко всем страницам сайта. После этого вам останется только заполнить страницы содержанием.Если после этого что-то потребуется изменить в дизайне - достаточно будет внести изменения в стиль, и эти изменения автоматически появятся на всех страницах. При помощи этого инструмента работа над сайтом ускоряется в несколько раз!С помощью инструмента «Хранение архива сайта в интернете» вы можете сохранить архив вашего сайта в Интернете – на своем хостинге или сервере. А когда понадобится, можете скачать сохраненный архив, и открыть сайт для редактирования в Сайткрафте.Так же Сайткрафт-Студия имеет одно бесплатное место для хостинга.Новое в версии:Вставлены новые шаблоны сайтов от профессионального дизайнера. В демо-версии появилась возможность опубликовать 5 страниц сайта. Скачать Сайткрафт-Студия бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Сайткрафт-Студиядобавлена: 20-12-2012Сайткрафт-Студиядобавлена: 28-10-2012Сайткрафт-Студиядобавлена: 28-06-2012Сайткрафт-Студиядобавлена: 18-03-2012