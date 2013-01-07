Сайткрафт-Студия 7.1 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Вэб-разработка Мастера и компоненты Сайткрафт-Студия   
Сайткрафт-Студия 7.1
Сайткрафт-Студия - это профессиональный конструктор сайтов для тех, кому нужен сайт, но у кого нет времени разбираться в технических сложностях веб-программирования, html, дизайнерских программ и сетевых протоколов. Бесплатный хостинг - одно место.

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:1

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 80 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2483

ОС: Win2003, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinXP

Размер: 19 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 846

Полная информация>>

Скриншоты
Сайткрафт-Студия 7.1 скриншот

Скриншоты
Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

Сайткрафт-Студия 5 - это простой и понятный конструктор сайтов, в котором сделать сайт может любой человек, не имеющий специальных знаний о Интернет-технологиях. Все просто: пиши, вставляй тексты и картинки, передвигай мышью.
Сайткрафт предназначен как для тех, кто делает сайт себе, так и для студий, занимающихся созданием сайтов на заказ.
В конструкторе можно сделать сайт от сайта визитки до интернет-магазина (с применением дополнений к Сайткрафту).

Конструктор сайтов построен на основе разработанной компанией WEBaby Corp. технологии BabySteps (шаги ребенка). Работа с сайтом идет по шагам, начиная от создания его Модели, через дизайнерское оформление и наполнение страниц сайта содержанием, и заканчивая публикацией в сети.
Большая часть работы может быть выполнена простыми инструментами прямо в конструкторе. А особые возможности, такие как гостевая книга, интернет-магазин, новостная лента, доска объявлений, почтовые формы, и пр. - можно подключить к сайту через дополнения. Такие дополнения разработчики называют Фичи.

Редактор Стилей позволяет быстро и легко работать с оформлением страниц. В нем вы можете собрать дизайн своего сайта, или как мы его называем - Стиль, а затем быстро применить ко всем страницам сайта. После этого вам останется только заполнить страницы содержанием.
Если после этого что-то потребуется изменить в дизайне - достаточно будет внести изменения в стиль, и эти изменения автоматически появятся на всех страницах. При помощи этого инструмента работа над сайтом ускоряется в несколько раз!

С помощью инструмента «Хранение архива сайта в интернете» вы можете сохранить архив вашего сайта в Интернете – на своем хостинге или сервере. А когда понадобится, можете скачать сохраненный архив, и открыть сайт для редактирования в Сайткрафте.

Так же Сайткрафт-Студия имеет одно бесплатное место для хостинга.


 

Новое в версии:


Вставлены новые шаблоны сайтов от профессионального дизайнера. В демо-версии появилась возможность опубликовать 5 страниц сайта. Скачать Сайткрафт-Студия бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Сайткрафт-Студия (19 Мб)


Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Сайткрафт-Студия первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




Сайткрафт-Студия История версий

Сайткрафт-Студия 7.1 добавлена: 27-12-2012
Сайткрафт-Студия 7 добавлена: 20-12-2012
Сайткрафт-Студия 6.5 добавлена: 28-10-2012
Сайткрафт-Студия 6 добавлена: 28-06-2012
Сайткрафт-Студия 5.30 добавлена: 18-03-2012




Похожие теги:

    Сайткрафт          Сайткрафт-Студия          конструктор сайтов          создать сайт          сайт          программа для создания сайтов          сайт на заказ          сайтостроение          WEBaby Corp.          Sitecraft          стили          не HTML редактор      

Похожие программы:

TeamViewer 10.0.39052 скриншот TeamViewer 10.0.39052
TeamViewer используется для обмена скриншотами и передачи файлов, а значит, послужит средством эффективной кооперации и диагностики чужих проблем с си...
- Freeware | 14,179 Скачали
Proxy Finder Pro 2.0 скриншот Proxy Finder Pro 2.0
007 Proxy Finder - программа поиска свободных и бесплатных прокси серверов. За несколько минут Proxy Finder найдет вам тысячи адресов.
- Shareware | 5,884 Скачали
Angry IP Scanner 3.0 Beta 3 скриншот Angry IP Scanner 3.0 Beta 3
Angry IP Scanner - очень быстрый IP сканер портов. Позволяет сканировать хоть 0. 0. 0. 0-255. 255. 255. Результаты сканирования могут быть сохранены
- Freeware | 5,827 Скачали
Proxy Grabber 2.0 build 3 скриншот Proxy Grabber 2.0 build 3
Proxy Grabber - программа для сканирования и сбора анонимных прокси. Использование проще не бывает.
- Shareware | 5,902 Скачали
DameWare NT Utilities 6.4.0.5 скриншот DameWare NT Utilities 6.4.0.5
DameWare NT Utilities (DNTU) – это утилита управления корпоративными системами на базе Windows NT/2000/XP/2003/Vista, дающая возможность администратор...
- Shareware | 1,173 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой Сайткрафт-Студия, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя Сайткрафт-Студия получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,741

2.

Skype
Скачали: 705,957

3.

Google Earth
Скачали: 693,805

4.

Opera Browser
Скачали: 665,602

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,230

6.

DirectX
Скачали: 546,794

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,654

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,665

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,261

10.

Nero 8
Скачали: 295,901

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,784

12.

Nero 9
Скачали: 266,800

13.

Windows 7
Скачали: 230,474

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,225

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971


Время загрузки
56K
46m 19s
64K
40m 32s
128K
20m 16s
768K
2m 49s
1.44M
1m 48s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.