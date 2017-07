Modem Spy 4.0.9780 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Modem Spy История версий

Modem Spy 4.0.9780 добавлена: 24-06-2012

Modem Spy - утилита для записи телефонных бесед. Может машинально записывать все входящие телефонные звонки - число, время, сами переговоры, а также устанавливать и фиксировать номер звонящего. Есть функция записи и в ручном режиме, причем не только телефонных переговоров, но и тех, что происходят в офисе (с микрофона, подсоединенного к звуковой карте). Запись может выполняться в WAV, MP3 и др.Modem Spy is handy tool for phone calls recording.Here are some key features of "Modem Spy":· Automatically tap telephone conversations· Record phone calls from microphone like Dictaphone· Voice Activated Recording of phone calls.· Play back recorded phone calls via telephone line or computer speakers· Record ALL telephone calls automatically· Built-in software automatic gain control for perfect sound quality· One click Email sendind with recorded telephone call attached.· Detect and log Caller ID· Friendly program interface allows you to make quick notes to remember phone call contents· Convenient popup Caller ID window· Optional remote party notification before recording. It is required by law in some contries.· There is Super Spy option for stealth recording.· Optional answering machine mode.· Recording from data modem is possible (you will need to physically connect your modem and sound card).· Convert your records to any voice format! (MP3, WAV, etc) Скачать Modem Spy бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Phone recording control added. Phone call recording to MP3 added.