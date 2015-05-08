DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET 3.3 скачать бесплатно для Windows 7

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DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET 3.3
DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET это удобный в использовани, легко настраиваемый плагин с Ajax эффектами, позволяющий создавать планировщики и календари событий наподобие Outlook или Google Calendar.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Demo

Цена: 299 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1111

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2003, WinServer, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 11.29 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 500

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Описание

DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET это удобный в использовани, легко настраиваемый плагин с Ajax эффектами, позволяющий создавать планировщики и календари событий наподобие Outlook или Google Calendar.
Основные функции: drag-and-drop, разные виды календаря (день/неделя/месяц/год/таймлайн/agenda//grid/multiple resource), поддержка повторяющихся событий, jquery валидация инпутов, конверсия часовых поясов, интеграция с Google Maps и Google Calendar, и др. Календарь локализирован на 25 языков.
Распространяется по коммерческой и корпоративной лицензии. Доступен в двух версиях - Scheduler Standard и Scheduler PRO. Scheduler PRO позволяет создавать несколько календарей событий на странице.
Пробная версия предоставляется на 30 дней. Скачать DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET (11.29 Мб)




Changes on the new version:
displaying multiple days in units view ('week units'), 'days' mode in timeline view and API updates.

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DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET История версий

DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET 3.3 добавлена: 08-05-2015
DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET 3.2 добавлена: 25-12-2014
DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET 3.1 добавлена: 13-08-2014
DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET 3.0 добавлена: 21-10-2013
DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET 2.1 добавлена: 12-12-2012




Похожие теги:

    asp.net          календарь          календарь событий          планировщик      

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