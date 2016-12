DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET 3.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET История версий

DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET 3.3 добавлена: 08-05-2015

DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET это удобный в использовани, легко настраиваемый плагин с Ajax эффектами, позволяющий создавать планировщики и календари событий наподобие Outlook или Google Calendar.Основные функции: drag-and-drop, разные виды календаря (день/неделя/месяц/год/таймлайн/agenda//grid/multiple resource), поддержка повторяющихся событий, jquery валидация инпутов, конверсия часовых поясов, интеграция с Google Maps и Google Calendar, и др. Календарь локализирован на 25 языков.Распространяется по коммерческой и корпоративной лицензии. Доступен в двух версиях - Scheduler Standard и Scheduler PRO. Scheduler PRO позволяет создавать несколько календарей событий на странице.Пробная версия предоставляется на 30 дней. Скачать DHTMLX Scheduler .NET для ASP.NET бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.displaying multiple days in units view ('week units'), 'days' mode in timeline view and API updates.