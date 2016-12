BotDetect ASP.NET CAPTCHA 3.0.11 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

BotDetect ASP.NET CAPTCHA История версий

BotDetect ASP.NET CAPTCHA 3.0.11 добавлена: 04-10-2012

BotDetect ASP.NET CAPTCHA - компонент безопасности сайта предназначенный для защиты ваших регистрационных форм, опросов, гостевых книг и других онлайн-форм от автоматических спам-рассылок. Он генерирует рисунки CAPTCHA с текстовыми кодами которые легко читаются людьми -- но не спам-ботами.n По существу, он позволяет вам сфокусироваться на работе -- вместо того чтобы удалять спам.nn 'Developer Edition' включает ПОЛНЫЕ ИСХОДНЫЕ КОДЫ и БЕСПЛАТНОЕ право распространения!nn Особенности программы:n - не ограниченная по времени и полностью рабочая демо-версия (через раз выводит строку "Lanap"),n - встроенная поддержка звука позволяет получить доступ даже людям с ослабленным зрением,n - 50 различных CAPTCHA алгоритмов,n - настраиваемые размер и формат изображения,n - совместим с SharePoint 2007,n - совместим с ASP.NET Ajax,n - строгое соотвествие стандарту XHTML 1.1,n - полноценный серверный компонент,n - работает на разделенных серверах (поддержка medium trust)n - не зависит от сторонних программ, то есть не требует никаких дополнительных зависимостей,n - включены высококачественные шаблоны,n - бесплатная круглосуточная поддержка в режиме 24x7. Скачать BotDetect ASP.NET CAPTCHA бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.BotDetect 3 supports Captcha localization using standard locale strings ("en-GB", "ru", ...). The Locale setting affects both the character set used for Captcha code generation and the language used for sound Captcha pronunciation. All aspects of BotDetect Captcha functionality are more secure.BotDetect ASP.NET CAPTCHAдобавлена: 01-03-2012BotDetect ASP.NET CAPTCHAдобавлена: 13-12-2010BotDetect ASP.NET CAPTCHAдобавлена: 19-11-2009