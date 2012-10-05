BotDetect ASP.NET CAPTCHA 3.0.11 скачать бесплатно для Windows 7

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BotDetect ASP.NET CAPTCHA 3.0.11
BotDetect ASP.NET CAPTCHA - компонент защиты от автоматического заполнения форм!

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 69 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3414

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinXP, Win Vista

Размер: 12.2 Мб

Версия от:

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Скачали:: 841

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Описание

BotDetect ASP.NET CAPTCHA - компонент безопасности сайта предназначенный для защиты ваших регистрационных форм, опросов, гостевых книг и других онлайн-форм от автоматических спам-рассылок. Он генерирует рисунки CAPTCHA с текстовыми кодами которые легко читаются людьми -- но не спам-ботами.n По существу, он позволяет вам сфокусироваться на работе -- вместо того чтобы удалять спам.nn 'Developer Edition' включает ПОЛНЫЕ ИСХОДНЫЕ КОДЫ и БЕСПЛАТНОЕ право распространения!nn Особенности программы:n - не ограниченная по времени и полностью рабочая демо-версия (через раз выводит строку "Lanap"),n - встроенная поддержка звука позволяет получить доступ даже людям с ослабленным зрением,n - 50 различных CAPTCHA алгоритмов,n - настраиваемые размер и формат изображения,n - совместим с SharePoint 2007,n - совместим с ASP.NET Ajax,n - строгое соотвествие стандарту XHTML 1.1,n - полноценный серверный компонент,n - работает на разделенных серверах (поддержка medium trust)n - не зависит от сторонних программ, то есть не требует никаких дополнительных зависимостей,n - включены высококачественные шаблоны,n - бесплатная круглосуточная поддержка в режиме 24x7. Скачать BotDetect ASP.NET CAPTCHA бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать BotDetect ASP.NET CAPTCHA (12.2 Мб)




Changes on the new version:
BotDetect 3 supports Captcha localization using standard locale strings ("en-GB", "ru", ...). The Locale setting affects both the character set used for Captcha code generation and the language used for sound Captcha pronunciation. All aspects of BotDetect Captcha functionality are more secure.

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BotDetect ASP.NET CAPTCHA История версий

BotDetect ASP.NET CAPTCHA 3.0.11 добавлена: 04-10-2012
BotDetect ASP.NET CAPTCHA 3.0.9 добавлена: 01-03-2012
BotDetect ASP.NET CAPTCHA 3.0.0 добавлена: 13-12-2010
BotDetect ASP.NET CAPTCHA 2.0.15.0 добавлена: 19-11-2009




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