Adobe AIR 3.7.0.1860 скачать бесплатно для Windows 7

Разработка и применение веб-приложений

Adobe AIR – рабочая среда для нескольких операционных систем. Обеспечит почву для реализации творческого потенциала как разработчикам, так и компьютерным пользователям.

В Adobe AIR можно создать интернет-приложение на языках HTML, XML, Javascript и Flex. Кроме того, для создания приложений разработчик может использовать не только библиотеку Adobe, но и собственные библиотеки.

Что касается пользователей, Adobe AIR обеспечивает им возможность просмотра и ознакомления с веб-приложениями типа Rich Internet Application (RIA), которые можно запустить с рабочего стола. В большинстве случаев они нересурсоемки, быстро запускаются и отображаются без сбоев.

Просмотрев галерею Adobe Showcase, можно получить представление обо всех видах программ, разрабатываемых для среды Adobe AIR: отчетный пакет Google Analytics, клиент Twitter для рабочего стола, утилита для поиска фильмов и т.д. Конечно, есть и более скромные варианты, однако в Adobe AIR можно разработать приложение любой сложности. Потенциал программы ограничен только воображением разработчика.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

С использованием проверенных веб-технологий в рабочей среде Adobe AIR можно создать разнообразные интернет-приложения, запускаемые с рабочего стола и используемые на базе различных операционных систем.

Adobe AIR нашла свое применение и в бизнес-среде, где с ее помощью можно привлечь клиентов, обратив их внимание на современные, фирменные программы, внедрение которых не требует изменений в существующих технологиях, процессах и составе штата компании.

В данной рабочей среде можно создать практичные и простые в использовании приложения.

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Adobe AIR История версий

Adobe AIR 3.7.0.1860 добавлена: 14-05-2013

Скачать Adobe AIR бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Adobe AIRдобавлена: 05-05-2012Adobe AIRдобавлена: 29-03-2012Adobe AIRдобавлена: 12-11-2011Adobe AIRдобавлена: 16-06-2011