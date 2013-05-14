Adobe AIR 3.7.0.1860 скачать бесплатно для Windows 7

Разработка и применение веб-приложений
Adobe AIR – рабочая среда для нескольких операционных систем. Обеспечит почву для реализации творческого потенциала как разработчикам, так и компьютерным пользователям.
В Adobe AIR можно создать интернет-приложение на языках HTML, XML, Javascript и Flex. Кроме того, для создания приложений разработчик может использовать не только библиотеку Adobe, но и собственные библиотеки.
Что касается пользователей, Adobe AIR обеспечивает им возможность просмотра и ознакомления с веб-приложениями типа Rich Internet Application (RIA), которые можно запустить с рабочего стола. В большинстве случаев они нересурсоемки, быстро запускаются и отображаются без сбоев.
Просмотрев галерею Adobe Showcase, можно получить представление обо всех видах программ, разрабатываемых для среды Adobe AIR: отчетный пакет Google Analytics, клиент Twitter для рабочего стола, утилита для поиска фильмов и т.д. Конечно, есть и более скромные варианты, однако в Adobe AIR можно разработать приложение любой сложности. Потенциал программы ограничен только воображением разработчика.
Обзор версии 2.7.0.19460 RC 2 от: 24-05-2011 Copyright © NewestSoft.com
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Описание
С использованием проверенных веб-технологий в рабочей среде Adobe AIR можно создать разнообразные интернет-приложения, запускаемые с рабочего стола и используемые на базе различных операционных систем.
Adobe AIR нашла свое применение и в бизнес-среде, где с ее помощью можно привлечь клиентов, обратив их внимание на современные, фирменные программы, внедрение которых не требует изменений в существующих технологиях, процессах и составе штата компании.
В данной рабочей среде можно создать практичные и простые в использовании приложения.
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Adobe AIR
История версий
Adobe AIR 3.7.0.1860 добавлена: 14-05-2013
Adobe AIR 3.3.0.3560 Beta 3
добавлена: 05-05-2012
Adobe AIR 3.2.0.2070
добавлена: 29-03-2012
Adobe AIR 3.1.0.4880
добавлена: 12-11-2011
Adobe AIR 2.7.0.19480
добавлена: 16-06-2011