Adobe AIR 3.7.0.1860 скачать бесплатно для Windows 7

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Adobe AIR 3.7.0.1860 Рекомендовать
Adobe AIR – последнее слово в области разработки всех видов интернет-приложений.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 6029

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win98, WinVista, WinXP

Размер: 17.16 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,931

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Adobe AIR 3.7.0.1860 скриншот

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Разработка и применение веб-приложений

 Adobe AIR – рабочая среда для нескольких операционных систем. Обеспечит почву для реализации творческого потенциала как разработчикам, так и компьютерным пользователям.

 В Adobe AIR можно создать интернет-приложение на языках HTML, XML, Javascript и Flex. Кроме того, для создания приложений разработчик может использовать не только библиотеку Adobe, но и собственные библиотеки.

 Что касается пользователей, Adobe AIR обеспечивает им возможность просмотра и ознакомления с веб-приложениями типа Rich Internet Application (RIA), которые можно запустить с рабочего стола. В большинстве случаев они нересурсоемки, быстро запускаются и отображаются без сбоев.

 Просмотрев галерею Adobe Showcase, можно получить представление обо всех видах программ, разрабатываемых для среды Adobe AIR: отчетный пакет Google Analytics, клиент Twitter для рабочего стола, утилита для поиска фильмов и т.д. Конечно, есть и более скромные варианты, однако в Adobe AIR можно разработать приложение любой сложности. Потенциал программы ограничен только воображением разработчика.


Обзор версии 2.7.0.19460 RC 2 от: 24-05-2011 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

 С использованием проверенных веб-технологий в рабочей среде Adobe AIR можно создать разнообразные интернет-приложения, запускаемые с рабочего стола и используемые на базе различных операционных систем.

 Adobe AIR нашла свое применение и в бизнес-среде, где с ее помощью можно привлечь клиентов, обратив их внимание на современные, фирменные программы, внедрение которых не требует изменений в существующих технологиях, процессах и составе штата компании.

 В данной рабочей среде можно создать практичные и простые в использовании приложения.

Скачать Adobe AIR бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Adobe AIR (17.16 Мб)


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Adobe AIR История версий

Adobe AIR 3.7.0.1860 добавлена: 14-05-2013
Adobe AIR 3.3.0.3560 Beta 3 добавлена: 05-05-2012
Adobe AIR 3.2.0.2070 добавлена: 29-03-2012
Adobe AIR 3.1.0.4880 добавлена: 12-11-2011
Adobe AIR 2.7.0.19480 добавлена: 16-06-2011




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Оценка редактора
Параметры
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Интерфейс
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Стабильность
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Практичность
  • Currently 5/5.
5 / 5
Отлично

Время загрузки
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