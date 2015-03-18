Sitemap Writer Pro 5.4.7 скачать бесплатно для Windows 7

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Sitemap Writer Pro 5.4.7 обновлено
Профессиональная программа для автоматической генерации XML sitemap.

Общая оценка:

(3) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5538

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2003, Win Vista

Размер: 1.92 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

Скачали:: 1,421

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Описание

Sitemap Writer Pro — профессиональная программа для создания XML сайтмепов. С помощью этой программы вы сможете автоматически сгенерировать XML sitemap для вашего сайта в xml или сжатом gzip-формате, отредактировать его, загрузить на веб-сервер и сообщить о нём поисковым системам, поддерживающим сайтмепы. Программа содержит встроенный паук для добавления ссылок, FTP-менеджер, известитель поисковых систем (Google, Yahoo, Ask.com, MSN (Live.com) и Moreover.com), редактор индекса Sitemap, инструмент экспорта HTML-карты сайта и экспорта Google CodeSearch сайтмепа.
  
  Возможности и Преимущества:
  
  1) Удобство использования: просто введите URL ваших страниц или воспользуйтесь пауком (нет необходимости знать синтаксис XML);
  2) Встроенный многопоточный паук, который проиндескирует ваш сайт и добавит все ваши ссылки в сайтмеп-файл (можете сами задавать расширения и исключения обрабатываемых файлов);
  3) Полное соответствие сгенерированного XML файла с sitemap-протоколом (протестирован для поисковиков Google, Yahoo, Ask.com, MSN (Live.com) и Moreover.com);
  4) Поддержка gzip сжатия;
  5) Редактор индекса Sitemap;
  6) Изменение параметров ссылок правым кликом мышки;
  7) Импорт и Экспорт URL списка (в формате *.txt);
  8) Импорт из HTML карты сайта или RSS 2.0;
  9) Бесплатный экспорт HTML карты сайта (без лимита на количество URL);
  10) Слияние разных сайтмепов;
  11) Автопроверка идентичных URL-ов;
  12) Поиск/Замена URL;
  13) Копирование, вставка и дублирование ссылок;
  14) Известитель поисковых машин (Google, Yahoo!, Ask.com, MSN (Live.com) и Moreover.com);
  15) Загрузка сайтмеп-файла на сервер прямо через программу (FTP-менеджер);
  16) Групповое изменение параметров URL правым кликом;
  17) Экспорт Google CodeSearch sitemap;
  18) Поддержка подключения через прокси сервер. Скачать Sitemap Writer Pro бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Sitemap Writer Pro (1.92 Мб)




Changes on the new version:
Creation of sitemaps with millions of URLs, faster sitemap crawler, six types of sitemaps, automatic creation of index sitemap file, etc.

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Комментарии.


1. Добавил: Николай Ефремов, (Sitemap Writer Pro 5.0.0)
Программа не бесплатная, в бесплатной версии важные функции не работают, а платная версия глючит. Лично я оплатил и пожалел - с трудом, вмешиваясь руками, создал 1 карту, потом попытался установить программу на новый компьютер (со старого всё стёр, диск отформатировал, переустановил систему и компьютер подарил) - оказалось, что на новом компьютере ключ не принимается. На сайте форма обращения в техподдержку не работает - выдаёт ошибку, на письма они не отвечают - в общем, выкинул деньги. Раньше, чем разработчики доработают свой продукт и обзаведутся совестью, приобретать программу не советую.
15:09:44, 19-03-2014

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Sitemap Writer Pro История версий

Sitemap Writer Pro 5.4.7 добавлена: 18-03-2015
Sitemap Writer Pro 5.0.0 добавлена: 24-05-2010
Sitemap Writer Pro 4.3 добавлена: 11-11-2008




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