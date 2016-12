Sitemap Writer Pro 5.4.7 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Николай Ефремов, (Sitemap Writer Pro 5.0.0)

Программа не бесплатная, в бесплатной версии важные функции не работают, а платная версия глючит. Лично я оплатил и пожалел - с трудом, вмешиваясь руками, создал 1 карту, потом попытался установить программу на новый компьютер (со старого всё стёр, диск отформатировал, переустановил систему и компьютер подарил) - оказалось, что на новом компьютере ключ не принимается. На сайте форма обращения в техподдержку не работает - выдаёт ошибку, на письма они не отвечают - в общем, выкинул деньги. Раньше, чем разработчики доработают свой продукт и обзаведутся совестью, приобретать программу не советую.

Sitemap Writer Pro История версий

Sitemap Writer Pro 5.4.7 добавлена: 18-03-2015

Sitemap Writer Pro — профессиональная программа для создания XML сайтмепов. С помощью этой программы вы сможете автоматически сгенерировать XML sitemap для вашего сайта в xml или сжатом gzip-формате, отредактировать его, загрузить на веб-сервер и сообщить о нём поисковым системам, поддерживающим сайтмепы. Программа содержит встроенный паук для добавления ссылок, FTP-менеджер, известитель поисковых систем (Google, Yahoo, Ask.com, MSN (Live.com) и Moreover.com), редактор индекса Sitemap, инструмент экспорта HTML-карты сайта и экспорта Google CodeSearch сайтмепа.Возможности и Преимущества:1) Удобство использования: просто введите URL ваших страниц или воспользуйтесь пауком (нет необходимости знать синтаксис XML);2) Встроенный многопоточный паук, который проиндескирует ваш сайт и добавит все ваши ссылки в сайтмеп-файл (можете сами задавать расширения и исключения обрабатываемых файлов);3) Полное соответствие сгенерированного XML файла с sitemap-протоколом (протестирован для поисковиков Google, Yahoo, Ask.com, MSN (Live.com) и Moreover.com);4) Поддержка gzip сжатия;5) Редактор индекса Sitemap;6) Изменение параметров ссылок правым кликом мышки;7) Импорт и Экспорт URL списка (в формате *.txt);8) Импорт из HTML карты сайта или RSS 2.0;9) Бесплатный экспорт HTML карты сайта (без лимита на количество URL);10) Слияние разных сайтмепов;11) Автопроверка идентичных URL-ов;12) Поиск/Замена URL;13) Копирование, вставка и дублирование ссылок;14) Известитель поисковых машин (Google, Yahoo!, Ask.com, MSN (Live.com) и Moreover.com);15) Загрузка сайтмеп-файла на сервер прямо через программу (FTP-менеджер);16) Групповое изменение параметров URL правым кликом;17) Экспорт Google CodeSearch sitemap;18) Поддержка подключения через прокси сервер. Скачать Sitemap Writer Pro бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Creation of sitemaps with millions of URLs, faster sitemap crawler, six types of sitemaps, automatic creation of index sitemap file, etc.Sitemap Writer Proдобавлена: 24-05-2010Sitemap Writer Proдобавлена: 11-11-2008