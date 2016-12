SEO SpyGlass 5.7.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

SEO SpyGlass История версий

SEO SpyGlass 5.7.3 добавлена: 02-03-2013

SEO SpyGlass Tool - это мощная программа для анализа, оптимизации и раскрутки сайта в поисковиках.Основная задача продукта - анализ стратегии оптимизации конкурирующих сайтов и предоставление исчерпывающей информации об основных факторах, влияющих на ранжирование сайта в различных поисковых системах (Google, Yahoo!, Bing).Преимущества SEO SpyGlass Tool:1. высокая скорость сбора и обработки данных (сбор информации по сайту занимает 5-10 минут, что в среднем в 5-6 раз быстрее, чем у конкурентов)2. поддержка множества поисковых систем включая Google, Yahoo!, Bing, (плюс их региональные версии для Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Голландии, Австралии, Бельгии, Польши, России, Швейцарии и многих других стран).3. анализ множества факторов, влияющих на ранжирование сайта (количество входящих ссылок, Google PageRank, Alexa Rank, link value, возраст сайта и многих других)4. возможность переноса данных в другие приложения (Microsoft Excel и т.п.)5. кросс-платформенность (поддержка Windows, Mac OS X, Linux).6.новая функция: возможность импорта данных из Google Webmaster ToolsSEO SpyGlass Software позволяет:1. узнать, каким образом сайты конкурентов занимают и удерживают высокие позиции в выдаче поисковых машин;2. избежать просчетов, неизбежно возникающих при построении стратегии оптимизации методом проб и ошибок;3. выстроить грамотную стратегию оптимизации собственного сайта и увидеть свой сайт на первом месте в выдаче поисковых машин по желаемому запросу.4. увеличить посещаемость сайта, трафик, и, как следствие, продажи.В новейшей версии SEO SpyGlass Software значительно улучшена безопасность поиска - введена функция использования random User Agents, что позволяет избежать перерывов в работе поисковиков с ПО, вызываемых высокой частотой запросов.ВЫПУЩЕНА ПОЛНОСТЬЮ РУСИФИЦИРОВАННАЯ ВЕРСИЯSEO SpyGlass распространяется на условиях shareware, доступна БЕСПЛАТНАЯ версия. Скачать SEO SpyGlass бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.- The bug that was sometimes causing problem collecting Google-related SEO factors has been fixed; - Because we optimized certain data caching mechanisms in SEO SpyGlass, it now uses less bandwidth and works faster; - The number of supported search engines is now 162.SEO SpyGlassдобавлена: 08-01-2013SEO SpyGlassдобавлена: 06-11-2012SEO SpyGlassдобавлена: 26-09-2012SEO SpyGlassдобавлена: 15-08-2012