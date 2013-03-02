SEO SpyGlass 5.7.3 скачать бесплатно для Windows 7

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SEO SpyGlass 5.7.3
SEO SpyGlass Tool мощный софт для анализа и раскрутки сайта в поисковиках.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 99.75 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5987

ОС: WinXP, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Java, Linux Gnome, Mac PPC, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.1, Mac OS 9, Win Vista

Размер: 61.60 Мб

Версия от:

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Описание

SEO SpyGlass Tool - это мощная программа для анализа, оптимизации и раскрутки сайта в поисковиках.
  
  Основная задача продукта - анализ стратегии оптимизации конкурирующих сайтов и предоставление исчерпывающей информации об основных факторах, влияющих на ранжирование сайта в различных поисковых системах (Google, Yahoo!, Bing).
  
  Преимущества SEO SpyGlass Tool:
  
  1. высокая скорость сбора и обработки данных (сбор информации по сайту занимает 5-10 минут, что в среднем в 5-6 раз быстрее, чем у конкурентов)
  2. поддержка множества поисковых систем включая Google, Yahoo!, Bing, (плюс их региональные версии для Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Голландии, Австралии, Бельгии, Польши, России, Швейцарии и многих других стран).
  3. анализ множества факторов, влияющих на ранжирование сайта (количество входящих ссылок, Google PageRank, Alexa Rank, link value, возраст сайта и многих других)
  4. возможность переноса данных в другие приложения (Microsoft Excel и т.п.)
  5. кросс-платформенность (поддержка Windows, Mac OS X, Linux).
  6.новая функция: возможность импорта данных из Google Webmaster Tools
  
  SEO SpyGlass Software позволяет:
  
  1. узнать, каким образом сайты конкурентов занимают и удерживают высокие позиции в выдаче поисковых машин;
  2. избежать просчетов, неизбежно возникающих при построении стратегии оптимизации методом проб и ошибок;
  3. выстроить грамотную стратегию оптимизации собственного сайта и увидеть свой сайт на первом месте в выдаче поисковых машин по желаемому запросу.
  4. увеличить посещаемость сайта, трафик, и, как следствие, продажи.
  
  В новейшей версии SEO SpyGlass Software значительно улучшена безопасность поиска - введена функция использования random User Agents, что позволяет избежать перерывов в работе поисковиков с ПО, вызываемых высокой частотой запросов.
  
  ВЫПУЩЕНА ПОЛНОСТЬЮ РУСИФИЦИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ
  
  SEO SpyGlass распространяется на условиях shareware, доступна БЕСПЛАТНАЯ версия. Скачать SEO SpyGlass бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать SEO SpyGlass (61.60 Мб)




Changes on the new version:
- The bug that was sometimes causing problem collecting Google-related SEO factors has been fixed; - Because we optimized certain data caching mechanisms in SEO SpyGlass, it now uses less bandwidth and works faster; - The number of supported search engines is now 162.

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SEO SpyGlass История версий

SEO SpyGlass 5.7.3 добавлена: 02-03-2013
SEO SpyGlass 5.6.1 добавлена: 08-01-2013
SEO SpyGlass 5.5.3 добавлена: 06-11-2012
SEO SpyGlass 5.4.7 добавлена: 26-09-2012
SEO SpyGlass 5.4.3 добавлена: 15-08-2012




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