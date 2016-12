SEO SpyGlass Enterprise 5.6.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

SEO SpyGlass Enterprise История версий

SEO SpyGlass Enterprise 5.6.2 добавлена: 27-01-2013

SEO SpyGlass Enterprise - это мощная программа для анализа входящих ссылок, оптимизации и раскрутки сайта в поисковиках. Уникальность SEO SpyGlass в том, что только эта программа способна находить более 1000 ссылок (сейчас находит до 50000)Основной задачей продукта является выяснение и анализ ссылочной стратегии сайтов-конкурентов и предоставление исчерпывающей информации об основных факторах, влияющих на ранжирование сайта в различных поисковых системах (Google, Yahoo! и другие поисковики в разных странах).Преимущества продукта:1. Высокая скорость сбора и обработки данных (сбор информации по сайту занимает 5-10 минут, что в среднем в 5-6 раз быстрее, чем у конкурентов)2. Предоставление подробного отчёта для клиентов с простыми и исчерпывающими пошаговыми инструкциями по оптимизации сайта.2. Поддержка множества поисковых систем включая Google и Yahoo! (плюс их региональные версии для Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Голландии, Австралии, Бельгии, Польши, России, Швейцарии и многих других стран).3. Анализ множества факторов, влияющих на ранжирование сайта (количество входящих ссылок, Google PageRank, Alexa Rank, link value, возраст сайта и многих других)4. Возможностьэкспорта данных в другие приложения (форматы CSV, XML, HTML, TXT, SQL)5. Кросс-платформенность (поддержка Windows, Mac OS X, Linux).SEO SpyGlass Enterprise позволяет:1. узнать, каким образом сайт занимает и удерживают высокие позиции в выдаче поисковых машин;2. избежать просчетов, неизбежно возникающих при построении стратегии оптимизации методом проб и ошибок;3. выстроить грамотную стратегию оптимизации сайта и увидеть его на первом месте в выдаче поисковых машин по желаемому запросу;4. предоставить клиентам готовые детальные инструкции по осуществлению оптимизации сайта;(есть набор редактируемых шаблонов отчётов, которые можно оформить в корпоративном стиле)SEO SpyGlass распространяется на условиях shareware, доступна БЕСПЛАТНАЯ версия. Скачать SEO SpyGlass Enterprise бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.- Core algorithm updates were implemented in SEO SpyGlass to ensure smooth operation on the latest Java 1.6 version; - The way the software addresses and collects data from external services got streamlined; - The number of supported search engine sources has been updated and is now 162.SEO SpyGlass Enterpriseдобавлена: 13-11-2012SEO SpyGlass Enterpriseдобавлена: 16-09-2012SEO SpyGlass Enterpriseдобавлена: 16-08-2012SEO SpyGlass Enterpriseдобавлена: 04-07-2012