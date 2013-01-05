SEO SpyGlass Enterprise 5.6.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
SEO SpyGlass Enterprise - это мощная программа для анализа входящих ссылок, оптимизации и раскрутки сайта в поисковиках. Уникальность SEO SpyGlass в том, что только эта программа способна находить более 1000 ссылок (сейчас находит до 50000)
Основной задачей продукта является выяснение и анализ ссылочной стратегии сайтов-конкурентов и предоставление исчерпывающей информации об основных факторах, влияющих на ранжирование сайта в различных поисковых системах (Google, Yahoo! и другие поисковики в разных странах).
Преимущества продукта:
1. Высокая скорость сбора и обработки данных (сбор информации по сайту занимает 5-10 минут, что в среднем в 5-6 раз быстрее, чем у конкурентов)
2. Предоставление подробного отчёта для клиентов с простыми и исчерпывающими пошаговыми инструкциями по оптимизации сайта.
2. Поддержка множества поисковых систем включая Google и Yahoo! (плюс их региональные версии для Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Голландии, Австралии, Бельгии, Польши, России, Швейцарии и многих других стран).
3. Анализ множества факторов, влияющих на ранжирование сайта (количество входящих ссылок, Google PageRank, Alexa Rank, link value, возраст сайта и многих других)
4. Возможностьэкспорта данных в другие приложения (форматы CSV, XML, HTML, TXT, SQL)
5. Кросс-платформенность (поддержка Windows, Mac OS X, Linux).
SEO SpyGlass Enterprise позволяет:
1. узнать, каким образом сайт занимает и удерживают высокие позиции в выдаче поисковых машин;
2. избежать просчетов, неизбежно возникающих при построении стратегии оптимизации методом проб и ошибок;
3. выстроить грамотную стратегию оптимизации сайта и увидеть его на первом месте в выдаче поисковых машин по желаемому запросу;
4. предоставить клиентам готовые детальные инструкции по осуществлению оптимизации сайта;
(есть набор редактируемых шаблонов отчётов, которые можно оформить в корпоративном стиле)
SEO SpyGlass распространяется на условиях shareware, доступна БЕСПЛАТНАЯ версия. Скачать SEO SpyGlass Enterprise бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
- Core algorithm updates were implemented in SEO SpyGlass to ensure smooth operation on the latest Java 1.6 version;
- The way the software addresses and collects data from external services got streamlined;
- The number of supported search engine sources has been updated and is now 162.
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SEO SpyGlass Enterprise
История версий
SEO SpyGlass Enterprise 5.6.2 добавлена: 27-01-2013
SEO SpyGlass Enterprise 5.5.4
добавлена: 13-11-2012
SEO SpyGlass Enterprise 5.4.8
добавлена: 16-09-2012
SEO SpyGlass Enterprise 5.4.4
добавлена: 16-08-2012
SEO SpyGlass Enterprise 5.3.1
добавлена: 04-07-2012