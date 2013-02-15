Rank Tracker SEO software 6.7.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Rank Tracker SEO Software - это мощная SEO программа для проверки позиций сайта в поисковиках. Возможности этого продукта включают в себя:
- проверку неограниченного количества ключевых слов и фраз
- мониторинг неограниченного количества сайтов или веб-страниц
- сохранение истории проверок позиций сайта
- построение графиков изменения позиций для конкретного слова или фразы в различных поисковых машинах
- поддержку множества поисковых систем включая Google, Yahoo!, MSN, (плюс их региональные версии для Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Голландии, Австралии, Бельгии и многих других стран), а также Яндекс (Yandex.ru), Rambler, Baidu, Fireball, Alexa, Altavista и Ask
- генерирование отчётов с имеющимися данными
- работу в Windows, Mac OS X и Linux
В дополнение к этому, Rank Tracker включает полноценный модуль для детального исследования ключевых слов/фраз.
В последних версиях большой акцент сделан на безопасность автоматизированного поиска - добавлена возможность использования случайных юзер-агентов для эмуляции человеческого поиска.
Rank Tracker распространяется на условиях shareware, доступна бесплатная версия программы.
ДОСТУПНА ПОЛНОСТЬЮ РУСИФИЦИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ Скачать Rank Tracker SEO software бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
- Rank Tracker now lets you edit automatically collected rankings by hand;
- You can now pause/resume checks (the already collected data will get cached, which will allow you to restart the check from the last updated keyword);
- The number of supported search engines has been revised and is 342.
Оценить программу
Комментарии.
Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Rank Tracker SEO software первым.
Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)
Rank Tracker SEO software
История версий
Rank Tracker SEO software 6.7.3 добавлена: 18-02-2013
Rank Tracker SEO software 6.6.2
добавлена: 08-01-2013
Rank Tracker SEO software 6.5.4
добавлена: 11-12-2012
Rank Tracker SEO software 6.4.7
добавлена: 18-10-2012
Rank Tracker SEO software 6.4.2
добавлена: 02-08-2012