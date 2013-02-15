Rank Tracker SEO software 6.7.3 скачать бесплатно для Windows 7

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Rank Tracker SEO software 6.7.3
Rank Tracker - программа для отслеживания позиций сайта в поисковых системах.

Общая оценка:

(4.3) голосов:6
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голосов:6

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 99.75 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2853

ОС: WinXP, Mac OS X, Windows2000, Windows2003, Unix, Linux, Java, Linux Gnome, Mac PPC, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.1, Mac OS 9, MAC 68k, Win Vista

Размер: 61.60 Мб

Версия от:

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Описание

Rank Tracker SEO Software - это мощная SEO программа для проверки позиций сайта в поисковиках. Возможности этого продукта включают в себя:
  - проверку неограниченного количества ключевых слов и фраз
  - мониторинг неограниченного количества сайтов или веб-страниц
  - сохранение истории проверок позиций сайта
  - построение графиков изменения позиций для конкретного слова или фразы в различных поисковых машинах
  - поддержку множества поисковых систем включая Google, Yahoo!, MSN, (плюс их региональные версии для Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Голландии, Австралии, Бельгии и многих других стран), а также Яндекс (Yandex.ru), Rambler, Baidu, Fireball, Alexa, Altavista и Ask
  - генерирование отчётов с имеющимися данными
  - работу в Windows, Mac OS X и Linux
  
  В дополнение к этому, Rank Tracker включает полноценный модуль для детального исследования ключевых слов/фраз.
  
  В последних версиях большой акцент сделан на безопасность автоматизированного поиска - добавлена возможность использования случайных юзер-агентов для эмуляции человеческого поиска.
  
  Rank Tracker распространяется на условиях shareware, доступна бесплатная версия программы.
  
  ДОСТУПНА ПОЛНОСТЬЮ РУСИФИЦИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ Скачать Rank Tracker SEO software бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Rank Tracker SEO software (61.60 Мб)




Changes on the new version:
- Rank Tracker now lets you edit automatically collected rankings by hand; - You can now pause/resume checks (the already collected data will get cached, which will allow you to restart the check from the last updated keyword); - The number of supported search engines has been revised and is 342.

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Rank Tracker SEO software История версий

Rank Tracker SEO software 6.7.3 добавлена: 18-02-2013
Rank Tracker SEO software 6.6.2 добавлена: 08-01-2013
Rank Tracker SEO software 6.5.4 добавлена: 11-12-2012
Rank Tracker SEO software 6.4.7 добавлена: 18-10-2012
Rank Tracker SEO software 6.4.2 добавлена: 02-08-2012




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