Rank Tracker SEO software 6.7.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Rank Tracker SEO software первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Rank Tracker SEO software История версий

Rank Tracker SEO software 6.7.3 добавлена: 18-02-2013

Rank Tracker SEO Software - это мощная SEO программа для проверки позиций сайта в поисковиках. Возможности этого продукта включают в себя:- проверку неограниченного количества ключевых слов и фраз- мониторинг неограниченного количества сайтов или веб-страниц- сохранение истории проверок позиций сайта- построение графиков изменения позиций для конкретного слова или фразы в различных поисковых машинах- поддержку множества поисковых систем включая Google, Yahoo!, MSN, (плюс их региональные версии для Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Голландии, Австралии, Бельгии и многих других стран), а также Яндекс (Yandex.ru), Rambler, Baidu, Fireball, Alexa, Altavista и Ask- генерирование отчётов с имеющимися данными- работу в Windows, Mac OS X и LinuxВ дополнение к этому, Rank Tracker включает полноценный модуль для детального исследования ключевых слов/фраз.В последних версиях большой акцент сделан на безопасность автоматизированного поиска - добавлена возможность использования случайных юзер-агентов для эмуляции человеческого поиска.Rank Tracker распространяется на условиях shareware, доступна бесплатная версия программы.ДОСТУПНА ПОЛНОСТЬЮ РУСИФИЦИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ Скачать Rank Tracker SEO software бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.- Rank Tracker now lets you edit automatically collected rankings by hand; - You can now pause/resume checks (the already collected data will get cached, which will allow you to restart the check from the last updated keyword); - The number of supported search engines has been revised and is 342.Rank Tracker SEO softwareдобавлена: 08-01-2013Rank Tracker SEO softwareдобавлена: 11-12-2012Rank Tracker SEO softwareдобавлена: 18-10-2012Rank Tracker SEO softwareдобавлена: 02-08-2012