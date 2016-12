RSS Channel Writer 2.1.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

RSS Channel Writer История версий

RSS Channel Writer 2.1.3 добавлена: 26-11-2015

RSS Channel Writer это мощный RSS генератор, редактор и субмитер. С помощью этой программы можно легко и быстро создать разные виды RSS каналов для Ваших сайтов. В частности, обычный RSS канал, iTunes RSS и RSS для Google продуктов. Программа включает в себя инструмент автозаполнения, визард создания, FTP менеджер, инструмент просмотра RSS в HTML и XML форматах, а также автоматичесский пингер (субмитер), база серверов которого постоянно обновляется.Удобный интерфейс и визард создания позволят Вам с легкостью ориентироваться в программе RSS Channel Writer, а функция автозаполнения поможет избежать ошибок во время создания RSS канала и сэкономит Ваше время.RSS Channel Writer поддерживает разные RSS форматы, создание RSS для Google продуктов (Google products), iTunes RSS, совершенно новый WYSIWYG редактор помогает с легкостью редактировать HTML, просматривать картинки и XML код RSS файла. Программа доет возможность просматривать RSS канал и загрузить на сервер через встроенный FTP менеджер, позволяет делать пинг (субмит) на более чем 50 RSS серверы и приносить больше посетителей на ваш сайт.Возможности и Преимущества1) Легкое создание RSS с помощью простого визарда;2) Создание iTunes RSS;3) Создание RSS для Google продуктов (Google products RSS);4) RSS валидатор;5) Публикация RSS - загрузка на сервер через встроенный FTP менеджер;6) Функция автозаполнения;7) WYSIWYG редактор описаний;8) Встроенный RPC пингер и RSS субмитер;9) HTML и XML просмотр;10) очень-очень удобный интерфейс;и многое другое ... Скачать RSS Channel Writer бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.New look, new design; RSS creation wizard; iTunes RSS generator; Google products RSS generator; RSS Validator; New user friendly interface.RSS Channel Writerдобавлена: 01-09-2009