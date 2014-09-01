RSS Channel Writer 2.1.3 скачать бесплатно для Windows 7

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RSS Channel Writer 2.1.3 обновлено
RSS Channel Writer - мощный RSS генератор, редактор и субмитер.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2200

ОС: WinXP, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 2.14 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 501

Полная информация>>

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Нет скриншотов

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Описание

RSS Channel Writer это мощный RSS генератор, редактор и субмитер. С помощью этой программы можно легко и быстро создать разные виды RSS каналов для Ваших сайтов. В частности, обычный RSS канал, iTunes RSS и RSS для Google продуктов. Программа включает в себя инструмент автозаполнения, визард создания, FTP менеджер, инструмент просмотра RSS в HTML и XML форматах, а также автоматичесский пингер (субмитер), база серверов которого постоянно обновляется.
  Удобный интерфейс и визард создания позволят Вам с легкостью ориентироваться в программе RSS Channel Writer, а функция автозаполнения поможет избежать ошибок во время создания RSS канала и сэкономит Ваше время.
  RSS Channel Writer поддерживает разные RSS форматы, создание RSS для Google продуктов (Google products), iTunes RSS, совершенно новый WYSIWYG редактор помогает с легкостью редактировать HTML, просматривать картинки и XML код RSS файла. Программа доет возможность просматривать RSS канал и загрузить на сервер через встроенный FTP менеджер, позволяет делать пинг (субмит) на более чем 50 RSS серверы и приносить больше посетителей на ваш сайт.
  Возможности и Преимущества
  1) Легкое создание RSS с помощью простого визарда;
  2) Создание iTunes RSS;
  3) Создание RSS для Google продуктов (Google products RSS);
  4) RSS валидатор;
  5) Публикация RSS - загрузка на сервер через встроенный FTP менеджер;
  6) Функция автозаполнения;
  7) WYSIWYG редактор описаний;
  8) Встроенный RPC пингер и RSS субмитер;
  9) HTML и XML просмотр;
  10) очень-очень удобный интерфейс;
  и многое другое ... Скачать RSS Channel Writer бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать RSS Channel Writer (2.14 Мб)




Changes on the new version:
New look, new design; RSS creation wizard; iTunes RSS generator; Google products RSS generator; RSS Validator; New user friendly interface.

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RSS Channel Writer История версий

RSS Channel Writer 2.1.3 добавлена: 26-11-2015
RSS Channel Writer 2.0.0 добавлена: 01-09-2009




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