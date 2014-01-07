Fast Link Checker 2.2.0.608 скачать бесплатно для Windows 7

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Fast Link Checker 2.2.0.608
Fast Link Checker предназначен для поиска неработающих ссылок на сайте.

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 99.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3656

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 20.29 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 705

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Нет скриншотов

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Описание

Fast Link Checker предназначен для поиска неработающих ссылок на сайте. Fast Link Checker может проверить ссылки как на отдельной странице сайта так и на всем сайте целиком, то есть вы указываете адрес, с которого нужно начать проверку и Fast Link Checker переходит по найденным ссылкам до тех пор, пока все ссылки на сайте не будут проверены. При обнаружении неработающей ссылки Fast Link Checker выдает информацию о ее месте положения в документе, причину, почему она не работает и совет как можно эту причину устранить. Fast Link Checker имеет гибкую систему управления, что позволяет осуществлять проверку ссылок на документы, рисунки, скрипты и другие файлы. Можно проверить ссылки только на одной странице или ограничить уровни вложенных директорий. Fast Link Checker поддерживает проверку ссылок в файлах, доступных по протоколам: HTTP, HTTPS, FTP и FILE. Fast Link Checker игнорирует все Gopher, News and mailto: ссылки. Fast Link Checker поддерживает HTTP, HTTPS, и SOCKS прокси-сервера. Fast Link Checker позволяет составлять и сохранять отчеты. В программе Fast Link Checker реализован многопотоковый алгоритм работы с файлами, это обеспечивает одновременную загрузку и проверку сразу нескольких страниц, что значительно увеличивает скорость работы программы. Скачать Fast Link Checker бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Fast Link Checker (20.29 Мб)




Changes on the new version:
Minor bug fixes and improvements.

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Fast Link Checker История версий

Fast Link Checker 2.2.0.608 добавлена: 09-01-2014
Fast Link Checker 2.2.0.607 добавлена: 11-11-2013
Fast Link Checker 2.2.0.606 добавлена: 26-06-2013
Fast Link Checker 2.1.0.605 добавлена: 10-09-2012
Fast Link Checker 2.1.0.604 добавлена: 07-02-2012




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Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой Fast Link Checker, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя Fast Link Checker получит 10 баллов рейтинга.

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