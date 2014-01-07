Fast Link Checker 2.2.0.608 скачать бесплатно для Windows 7

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Fast Link Checker История версий

Fast Link Checker 2.2.0.608 добавлена: 09-01-2014

Fast Link Checker предназначен для поиска неработающих ссылок на сайте. Fast Link Checker может проверить ссылки как на отдельной странице сайта так и на всем сайте целиком, то есть вы указываете адрес, с которого нужно начать проверку и Fast Link Checker переходит по найденным ссылкам до тех пор, пока все ссылки на сайте не будут проверены. При обнаружении неработающей ссылки Fast Link Checker выдает информацию о ее месте положения в документе, причину, почему она не работает и совет как можно эту причину устранить. Fast Link Checker имеет гибкую систему управления, что позволяет осуществлять проверку ссылок на документы, рисунки, скрипты и другие файлы. Можно проверить ссылки только на одной странице или ограничить уровни вложенных директорий. Fast Link Checker поддерживает проверку ссылок в файлах, доступных по протоколам: HTTP, HTTPS, FTP и FILE. Fast Link Checker игнорирует все Gopher, News and mailto: ссылки. Fast Link Checker поддерживает HTTP, HTTPS, и SOCKS прокси-сервера. Fast Link Checker позволяет составлять и сохранять отчеты. В программе Fast Link Checker реализован многопотоковый алгоритм работы с файлами, это обеспечивает одновременную загрузку и проверку сразу нескольких страниц, что значительно увеличивает скорость работы программы. Скачать Fast Link Checker бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Minor bug fixes and improvements.Fast Link Checkerдобавлена: 11-11-2013Fast Link Checkerдобавлена: 26-06-2013Fast Link Checkerдобавлена: 10-09-2012Fast Link Checkerдобавлена: 07-02-2012