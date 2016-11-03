Dating Pro 2016.9 скачать бесплатно для Windows 7

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Dating Pro 2016.9 обновлено
Готовый сайт знакомств!Мобильная версия, бесплатные дизайн шаблоны, техподдержка

Общая оценка:

(5) голосов:2
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голосов:2

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 299.00 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 8095

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Win Vista

Размер: 194.22 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

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Описание

Cайт знакомств PG Dating Pro - самый быстрый и простой способ стать владельцем собственного онлайн бизнеса!
  
  PG Dating Pro прост в установке и управлении и легко настраивается под задачи конкретного сайта. Кроме основного дизайна продукт имеет набор бесплатных дизайн шаблонов для создания сайтов знакомств различной тематики.
  
  Dating Pro включает все необходимые функции для успешного создания сайта знакомств: извещения для неактивных пользователей на сайте, определение языка сайта по IP; парные анкеты, страницы предупреждения и закрытия сайта, Бонусы, SMS платежи и SMS извещения; сервисы - VoIP звонков, Открыток, поднятия анкеты, подарков; редактор страницы пользователя на сайте (дизайн, стили); 10 языков; 15 платежных систем; галереи; рейтинги; различные опции для членства на сайте - общие и в зависимости от пола; счет пользователя; размещение рекламных баннеров на сайте; конвертер валют; быстрый, расширенный поиск и поиск по ключевым словам; модуль видео общения и видео знакомств, событий; блоги; клубы; органайзер; форум; магазин подарков; модуль рассылки и партнерства.
  
  Модуль «Мобильных знакомств» поможет вам сделать свой сайт доступным на мобильных телефонах пользователей с регистрацией, поисками, сообщениями. Вы можете настроить дизайн вашей мобильной версии с административной панели основного сайта.
  
  Удобная административная панель: настройка логотипов, статистика по платежам, пользователям и их активности, настройки SMTP и текстов ошибок сервера, загрузка, добавление нового языка, управление платежами, пользователями, всеми секциями сайта и модулями.
  Попробуйте в действии PG Dating Pro с помощью онлайн демо версии или бесплатной триал версии. Продукт совместим с Linux и Windows серверами.
  
  Предоставляется бесплатная техническая поддержка, установка, инструкции по использованию продукта и обновления, а также услуги дизайна, изменения продукта по требованиям клиента, хостинг, продажа доменов и SSL сертификатов, услуги по переносу базы данных Скачать Dating Pro бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Dating Pro (194.22 Мб)




Changes on the new version:
- New membership system - Redesigned the membership groups page - Date of birth improvements - Online now filter in search - Date format optimisation - Payments in pop-ups - Code improvements: PSR coding standards - Data cache support for larger databases - Step-by-step setup guide

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Комментарии.


1. Добавил: Хоха, (Dating Pro APR.2012)
Это демка для локального хоста. А за $339 вы получите только скрипт с зашифрованным кодом. И знать не будете кто и когда заходит на ваш сервер. Сольют базу посетителей или чего хуже получать доступ к вашим электронным кошелькам. Для того чтобы получить скрипт с полностью открытым кодом необходимо заплатить $599. Ну а если хотите чтобы код был открыт и функционал не был усеченным, то нужно выложить $1129. Посмотрите официальный прайс ***datingsoftware***/dating/pricing.php
К тому же все сайты на базе скрипта Dating Pro похожи как две капли воды. Новых шаблонов оформления никто не делает, даже те что предлагает разработчик отличаются только цветом и картинкой на главной. По сути скрипт представляет из себя Чат только с приватом и прикрученными платежными сервисами.
13:16:05, 05-08-2012

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Dating Pro История версий

Dating Pro 2016.9 добавлена: 13-12-2016
Dating Pro 2014.1 добавлена: 23-02-2014
Dating Pro 2013.3 добавлена: 22-09-2013
Dating Pro 2013.2 добавлена: 01-05-2013
Dating Pro 2013.01 добавлена: 11-12-2012




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