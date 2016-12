Accurate Monitor for Search Engines 2.9.62.186 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Accurate Monitor for Search Engines первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Accurate Monitor for Search Engines История версий

Accurate Monitor for Search Engines 2.9.62.186 добавлена: 30-08-2012

Accurate Monitor for Search Engines - это мощный инструмент как для веб-мастера, так и для специалиста в области поисковой оптимизации. С помощью этой программы вы можете отслеживать положение сайта в выдаче поисковых систем. Поддерживаются все основные поисковые системы, включая Google, Yahoo, MSN и Яндекс. Обновление базы поисковых систем осуществляется автоматически, прозрачно для пользователя и не требует даже перезапуска программы.nnПрограмма позволяет узнать как бесплатные позиции сайта, так и платные, например в Google AdWords. Возможна проверка ключевых слов на любых языках, благодаря поддержке Юникод. Полученные результаты можно экспортировать для дальнейшего анализа, либо создать отчет для клиента в формате PDF или HTML, который вы можете отослать по электронной почте.nnПрограма включает также планировщик, служащий для автоматизации задач проверки позиций; генератор ключевых слов, широкие функции экспорта и многое другое. Скачать Accurate Monitor for Search Engines бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added Windows 7 support Multi-proxy function now switches between proxies better Multi-proxy function now supports proxy servers with authorization The "gl" Google search option now can be set for each project individually Minor bugfixesAccurate Monitor for Search Enginesдобавлена: 14-08-2011Accurate Monitor for Search Enginesдобавлена: 17-05-2010Accurate Monitor for Search Enginesдобавлена: 14-11-2009