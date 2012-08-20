Accurate Monitor for Search Engines 2.9.62.186 скачать бесплатно для Windows 7

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Accurate Monitor for Search Engines 2.9.62.186
Программа для отслеживания позиций сайта в всех популярных поисковых системах

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3409

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win Vista

Размер: 3.48 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 628

Полная информация>>

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Нет скриншотов

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Описание

Accurate Monitor for Search Engines - это мощный инструмент как для веб-мастера, так и для специалиста в области поисковой оптимизации. С помощью этой программы вы можете отслеживать положение сайта в выдаче поисковых систем. Поддерживаются все основные поисковые системы, включая Google, Yahoo, MSN и Яндекс. Обновление базы поисковых систем осуществляется автоматически, прозрачно для пользователя и не требует даже перезапуска программы.nnПрограмма позволяет узнать как бесплатные позиции сайта, так и платные, например в Google AdWords. Возможна проверка ключевых слов на любых языках, благодаря поддержке Юникод. Полученные результаты можно экспортировать для дальнейшего анализа, либо создать отчет для клиента в формате PDF или HTML, который вы можете отослать по электронной почте.nnПрограма включает также планировщик, служащий для автоматизации задач проверки позиций; генератор ключевых слов, широкие функции экспорта и многое другое. Скачать Accurate Monitor for Search Engines бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Accurate Monitor for Search Engines (3.48 Мб)




Changes on the new version:
Added Windows 7 support Multi-proxy function now switches between proxies better Multi-proxy function now supports proxy servers with authorization The "gl" Google search option now can be set for each project individually Minor bugfixes

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Accurate Monitor for Search Engines История версий

Accurate Monitor for Search Engines 2.9.62.186 добавлена: 30-08-2012
Accurate Monitor for Search Engines 2.9 добавлена: 14-08-2011
Accurate Monitor for Search Engines 2.8.58.162 добавлена: 17-05-2010
Accurate Monitor for Search Engines 2.8 добавлена: 14-11-2009




Похожие теги:

    проверка позиций          ранжирование          положение сайта в поиске      

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