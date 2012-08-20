Accurate Monitor for Search Engines 2.9.62.186 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Accurate Monitor for Search Engines - это мощный инструмент как для веб-мастера, так и для специалиста в области поисковой оптимизации. С помощью этой программы вы можете отслеживать положение сайта в выдаче поисковых систем. Поддерживаются все основные поисковые системы, включая Google, Yahoo, MSN и Яндекс. Обновление базы поисковых систем осуществляется автоматически, прозрачно для пользователя и не требует даже перезапуска программы.nnПрограмма позволяет узнать как бесплатные позиции сайта, так и платные, например в Google AdWords. Возможна проверка ключевых слов на любых языках, благодаря поддержке Юникод. Полученные результаты можно экспортировать для дальнейшего анализа, либо создать отчет для клиента в формате PDF или HTML, который вы можете отослать по электронной почте.nnПрограма включает также планировщик, служащий для автоматизации задач проверки позиций; генератор ключевых слов, широкие функции экспорта и многое другое. Скачать Accurate Monitor for Search Engines бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Added Windows 7 support
Multi-proxy function now switches between proxies better
Multi-proxy function now supports proxy servers with authorization
The "gl" Google search option now can be set for each project individually
Minor bugfixes
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Accurate Monitor for Search Engines
История версий
Accurate Monitor for Search Engines 2.9.62.186 добавлена: 30-08-2012
Accurate Monitor for Search Engines 2.9
добавлена: 14-08-2011
Accurate Monitor for Search Engines 2.8.58.162
добавлена: 17-05-2010
Accurate Monitor for Search Engines 2.8
добавлена: 14-11-2009