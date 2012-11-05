phpBB 3.0.11 скачать бесплатно для Windows 7

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phpBB История версий

phpBB 3.0.11 добавлена: 05-11-2012

phpBB - популярный скрипт форума (конференции). phpBB создан в 2000 году и на сегодняшний день является самым используемым в мире форумом с открытым исходным кодом.phpBB абсолютно бесплатный и распространяется под лицензией GNU General Public License. phpBB - проект OpenSource (имеет открытый исходный код), поэтому в любой момент можно изменить его функциональность или добавить новые возможности. Это можно делать самостоятельно (если Вы PHP-программист) или заказать у специалистов по phpBB. Форум разработан на PHP и может работать с различными СУБД, чаще всего используют MySQL (подробнее о требованиях к системе здесь).phpBB отличается богатой функциональностью, но при этом он достаточно прост в использовании и управлении. Дополнительные возможности всегда можно добавить посредством установки модов. Форум мультиязычен, и может работать на десятках языков, в т. ч. на русском. Очень удобная система шаблонизации позволяет оформить форум в любом дизайне. Вы можете использовать уже готовые скины или создать собственный скин: например, сделать дизайн форума таким же, как дизайн сайта. Скачать phpBB бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.phpBBдобавлена: 22-03-2012