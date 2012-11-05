phpBB 3.0.11 скачать бесплатно для Windows 7

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phpBB 3.0.11
phpBB - популярный скрипт форума (конференции). phpBB создан в 2000 году и на сегодняшний день является самым используемым в мире форумом с открытым исходным кодом.

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
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голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 4074

ОС: Win2000, Win98, WinVista, WinXP

Размер: 2.55 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 743

Полная информация>>

Скриншоты
phpBB 3.0.11 скриншот
phpBB 3.0.11 скриншот
phpBB 3.0.11 скриншот

Скриншоты
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Описание

phpBB - популярный скрипт форума (конференции). phpBB создан в 2000 году и на сегодняшний день является самым используемым в мире форумом с открытым исходным кодом.

phpBB абсолютно бесплатный и распространяется под лицензией GNU General Public License. phpBB - проект OpenSource (имеет открытый исходный код), поэтому в любой момент можно изменить его функциональность или добавить новые возможности. Это можно делать самостоятельно (если Вы PHP-программист) или заказать у специалистов по phpBB. Форум разработан на PHP и может работать с различными СУБД, чаще всего используют MySQL (подробнее о требованиях к системе здесь).

phpBB отличается богатой функциональностью, но при этом он достаточно прост в использовании и управлении. Дополнительные возможности всегда можно добавить посредством установки модов. Форум мультиязычен, и может работать на десятках языков, в т. ч. на русском. Очень удобная система шаблонизации позволяет оформить форум в любом дизайне. Вы можете использовать уже готовые скины или создать собственный скин: например, сделать дизайн форума таким же, как дизайн сайта. Скачать phpBB бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать phpBB (2.55 Мб)


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phpBB История версий

phpBB 3.0.11 добавлена: 05-11-2012
phpBB 3.0.10 добавлена: 22-03-2012




Похожие теги:

    phpbb          форум          конференция      

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