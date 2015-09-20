Advanced Log Analyzer 2.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Advanced Log Analyzer первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Advanced Log Analyzer История версий

Advanced Log Analyzer 2.2 добавлена: 20-09-2015

Advanced Log Analyzer - это мощная программа учета и анализа Интернет трафика.Она создает много классических отчетов: ссылающиеся сайты, количество закачек файлов в день, количество показов страниц (хитов) и уникальных адресов (хостов) в день, счетчик числа посетителей, наиболее популярные поисковики и слова. Может быть использована как нормальный счетчик, а также для анализа (слежения) за Интернет активностью.Главное преимущество анализатора лог файлов заключается в его уникальных отчетах. Анализатор может воссоздавать пути посетителей из лог файлов, создавать модель сайта и производить детальные отчеты о потоках посетителей по сайту. Также может служить как превосходное средство для Интернет маркетинга, чтобы анализировать и оценивать затраты на рекламу, создавать наилучшее положение сайты в поисковых системах и увеличивать доход Вашего бизнеса.В Advanced Log Analyzer встроен язык похожий на SQL, позволяющий создавать любое количество новых отчетов. С встроенным FTP клиентским приложением Вы можете легко закачать лог файлы на Ваш компьютер. Поддерживает форматы лог файлов от самых популярных серверов: Apache и IIS. Отчеты отображаются в виде HMTL страниц в браузере Internet Explorer или любом выбранном Вами обозревателе. Работает как стандартная программа Windows, а также как консольное или CGI приложение.Очень легка в установке и использовании, очень быстрая. Поставляется с хорошей документацией. Рекомендуется как корпоративным пользователям с большими сайтами, так и для анализа личных сайтов пользователей. Скачать Advanced Log Analyzer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added yearly time reports and corrected minor issues.Advanced Log Analyzerдобавлена: 25-02-2010Advanced Log Analyzerдобавлена: 26-11-2009