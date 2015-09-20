Advanced Log Analyzer 2.2 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Вэб-разработка Анализ логов Advanced Log Analyzer   
Advanced Log Analyzer 2.2 обновлено
Узнайте всё о посетителях вашего сайта с помощью анализатора лог файлов

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 49.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3118

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Windows Tablet PC Edition 2005, Win Vista

Размер: 1.74 Мб

Версия от:

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Скачали:: 751

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Описание

Advanced Log Analyzer - это мощная программа учета и анализа Интернет трафика.
  Она создает много классических отчетов: ссылающиеся сайты, количество закачек файлов в день, количество показов страниц (хитов) и уникальных адресов (хостов) в день, счетчик числа посетителей, наиболее популярные поисковики и слова. Может быть использована как нормальный счетчик, а также для анализа (слежения) за Интернет активностью.
  
  Главное преимущество анализатора лог файлов заключается в его уникальных отчетах. Анализатор может воссоздавать пути посетителей из лог файлов, создавать модель сайта и производить детальные отчеты о потоках посетителей по сайту. Также может служить как превосходное средство для Интернет маркетинга, чтобы анализировать и оценивать затраты на рекламу, создавать наилучшее положение сайты в поисковых системах и увеличивать доход Вашего бизнеса.
  
  В Advanced Log Analyzer встроен язык похожий на SQL, позволяющий создавать любое количество новых отчетов. С встроенным FTP клиентским приложением Вы можете легко закачать лог файлы на Ваш компьютер. Поддерживает форматы лог файлов от самых популярных серверов: Apache и IIS. Отчеты отображаются в виде HMTL страниц в браузере Internet Explorer или любом выбранном Вами обозревателе. Работает как стандартная программа Windows, а также как консольное или CGI приложение.
  
  Очень легка в установке и использовании, очень быстрая. Поставляется с хорошей документацией. Рекомендуется как корпоративным пользователям с большими сайтами, так и для анализа личных сайтов пользователей. Скачать Advanced Log Analyzer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Advanced Log Analyzer (1.74 Мб)




Changes on the new version:
Added yearly time reports and corrected minor issues.

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Advanced Log Analyzer История версий

Advanced Log Analyzer 2.2 добавлена: 20-09-2015
Advanced Log Analyzer 2.1.1 добавлена: 25-02-2010
Advanced Log Analyzer 2.1 добавлена: 26-11-2009




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