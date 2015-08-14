Total HTML Converter 3.1 скачать бесплатно для Windows 7

Конвертер HTML файлов в самые распространенные текстовые форматы
Что делать если вам срочно потребовалось перевести какой-нибудь мало-мальски захудалый HTML файл в более потребный PDF, RTF, а то и вовсе в JPG, TIFF или TXT формат. Как быть? Конечно, все можно скопировать в текстовой редактор и дело с концом. Ну а если файлов много - надоест “копипастить”! А как быть с другими форматами? Нет, определенно нужно искать подходящий конвертер. И что бы облегчить вам поиски с удовольствием хочу посоветовать Total HTML Converter. Как видно из названия утилита способна “переводить” формат вебстраничек в любой другой более читабельный - всего их девять. Пользоваться Total HTML Converter не так сложно как может показаться на первый взгляд. Запускайте программу, выбирайте нужные файлы и конечный формат или же прибегните к помощи командной строки. А можно вообще пойти по пути наименьшего сопротивления и использовать Microsoft Office в качестве конвертера. Total HTML Converter интегрируется и в него. Ну, вот вроде бы все! Ах, да! Программа русскоязычна и весит всего 4 Мб. Но, к сожалению, на ознакомление дается немного времени, по истечении которого вам придется заплатить за лицензию порядка 50 долларов.
Обзор версии 2.6 от: 15-11-2012 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.
Описание
На данный момент Total HTML Converter является наиболее эффективной и удобной утилитой для преобразования HTML файлов в DOC, XLS, PDF, JPG, TIFF или Text. Самое сложное здесь заключается в том, чтобы решить, какой формат Вам нужен. Все остальное чрезвычайно просто - Вы выбираете файлы и конечный формат, затем нажимаете Ok. HTML Converter сделает все остальное.
Процесс не займет много времени, так как Вы можете одновременно задать параметры для преобразования сотен HTML файлов. Некоторые находят более удобным и быстрым использование программы при помощи командной строки.
Существует три способа работы с Total HTML Converter. Во-первых, Вы можете запустить конвертер и выбрать нужные файлы. Во-вторых, можно использовать командную строку. В-третьих, Вы можете конвертировать html файлы прямо из Microsoft Office даже без запуска Total HTML Converter. Выберите файл и нажмите на добавленную кнопку Convert To. Это возможно благодаря тому, что Total HTML Converter может быть интегрирована в Windows. Ощутите свободу выбора!
Используйте Total HTML Converter, и конвертирование перестанет быть утомительной процедурой.
Для работы на веб-серверах и сервисах используйте Total HTML ConverterX. Скачать Total HTML Converter бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Total HTML Converter now can add image watermarks (i.e. your logo) to each page of the output file.
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Total HTML Converter
История версий
Total HTML Converter 3.1 добавлена: 21-08-2015
Total HTML Converter 3.0
добавлена: 23-02-2015
Total HTML Converter 2.9
добавлена: 24-09-2014
Total HTML Converter 2.8
добавлена: 04-11-2013
Total HTML Converter 2.7
добавлена: 16-12-2012