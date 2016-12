Total HTML Converter 3.1 скачать бесплатно для Windows 7

Конвертер HTML файлов в самые распространенные текстовые форматы

Описание

Total HTML Converter История версий

Total HTML Converter 3.1 добавлена: 21-08-2015

Что делать если вам срочно потребовалось перевести какой-нибудь мало-мальски захудалый HTML файл в более потребный PDF, RTF, а то и вовсе в JPG, TIFF или TXT формат. Как быть? Конечно, все можно скопировать в текстовой редактор и дело с концом. Ну а если файлов много - надоест “копипастить”! А как быть с другими форматами? Нет, определенно нужно искать подходящий конвертер. И что бы облегчить вам поиски с удовольствием хочу посоветовать Total HTML Converter. Как видно из названия утилита способна “переводить” формат вебстраничек в любой другой более читабельный - всего их девять. Пользоваться Total HTML Converter не так сложно как может показаться на первый взгляд. Запускайте программу, выбирайте нужные файлы и конечный формат или же прибегните к помощи командной строки. А можно вообще пойти по пути наименьшего сопротивления и использовать Microsoft Office в качестве конвертера. Total HTML Converter интегрируется и в него. Ну, вот вроде бы все! Ах, да! Программа русскоязычна и весит всего 4 Мб. Но, к сожалению, на ознакомление дается немного времени, по истечении которого вам придется заплатить за лицензию порядка 50 долларов.На данный момент Total HTML Converter является наиболее эффективной и удобной утилитой для преобразования HTML файлов в DOC, XLS, PDF, JPG, TIFF или Text. Самое сложное здесь заключается в том, чтобы решить, какой формат Вам нужен. Все остальное чрезвычайно просто - Вы выбираете файлы и конечный формат, затем нажимаете Ok. HTML Converter сделает все остальное.Процесс не займет много времени, так как Вы можете одновременно задать параметры для преобразования сотен HTML файлов. Некоторые находят более удобным и быстрым использование программы при помощи командной строки.Существует три способа работы с Total HTML Converter. Во-первых, Вы можете запустить конвертер и выбрать нужные файлы. Во-вторых, можно использовать командную строку. В-третьих, Вы можете конвертировать html файлы прямо из Microsoft Office даже без запуска Total HTML Converter. Выберите файл и нажмите на добавленную кнопку Convert To. Это возможно благодаря тому, что Total HTML Converter может быть интегрирована в Windows. Ощутите свободу выбора!Используйте Total HTML Converter, и конвертирование перестанет быть утомительной процедурой.Для работы на веб-серверах и сервисах используйте Total HTML ConverterX. Скачать Total HTML Converter бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Total HTML Converter now can add image watermarks (i.e. your logo) to each page of the output file.Total HTML Converterдобавлена: 23-02-2015Total HTML Converterдобавлена: 24-09-2014Total HTML Converterдобавлена: 04-11-2013Total HTML Converterдобавлена: 16-12-2012