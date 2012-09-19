Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей 6.4 скачать бесплатно для Windows 7

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Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей История версий

Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей 6.4 добавлена: 29-09-2012

Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей - это простой и понятный конструктор сайтов, в котором сделать сайт может любой человек. Все просто: пиши, вставляй тексты и картинки, передвигай мышью.Сайткрафт предназначен как для тех, кто делает сайт себе, так и для студий, занимающихся созданием сайтов на заказ. В конструкторе можно сделать сайт от сайта визитки до интернет-магазина (с применением фичей - дополнений к Сайткрафту).Работа с сайтом идет по шагам, начиная от создания его Модели, через дизайнерское оформление и наполнение страниц сайта содержанием, и заканчивая публикацией в сети.Большая часть работы может быть выполнена простыми инструментами прямо в конструкторе. Фотогалерея – фича (дополнительный инструмент) к Сайткрафту-6 позволит быстро разместить на сайте сразу много фотографий. В фотогалерее таблицей будут располагаться уменьшенные фотографии. В браузере, при нажатии на маленькую картинку фон страницы затемнится, а над страницей всплывёт увеличенная фотография.Остальные возможности, такие как гостевая книга, интернет-магазин, новостная лента, доска объявлений и пр. - можно будет подключить к сайту через Фичи партнеров.Редактор Стилей позволяет быстро и легко работать с оформлением страниц. В нем вы можете собрать дизайн своего сайта, или как мы его называем - Стиль, а затем быстро применить ко всем страницам сайта. После этого вам останется только заполнить страницы содержанием.Если после этого что-то потребуется изменить в дизайне - достаточно будет внести изменения в стиль, и эти изменения автоматически появятся на всех страницах.С помощью инструмента «Хранение архива сайта в интернете» вы можете сохранить архив вашего сайта в Интернете – на своем хостинге или сервере. А когда понадобится, можете скачать сохраненный архив, и открыть сайт для редактирования в Сайткрафте.Сайткрафт-Студия имеет одно бесплатное место для хостинга. Скачать Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереейдобавлена: 25-08-2012Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереейдобавлена: 16-08-2012Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереейдобавлена: 01-08-2012