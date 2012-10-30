Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей и обратной связью 6.5 скачать бесплатно для Windows 7

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связью   
Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей и обратной связью 6.5
Сайткрафт-Студия - это профессиональный конструктор сайтов для тех, кому нужен сайт, но у кого нет времени разбираться в технических сложностях веб-программирования, html, дизайнерских программ и сетевых протоколов. Бесплатный хостинг - одно место.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 80 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 903

ОС: Win2003, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinXP

Размер: 19.8 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 436

Полная информация>>

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Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей и обратной<br>связью 6.5 скриншот
Нет скриншотов
Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей и обратной<br>связью 6.5 скриншот
Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей и обратной<br>связью 6.5 скриншот
Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей и обратной<br>связью 6.5 скриншот
Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей и обратной<br>связью 6.5 скриншот
Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей и обратной<br>связью 6.5 скриншот

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Описание

Сайткрафт-Студия 6 - это простой и понятный конструктор сайтов, в котором сделать сайт может любой человек. Все просто: пиши, вставляй тексты и картинки, передвигай мышью.
Сайткрафт предназначен как для тех, кто делает сайт себе, так и для студий, занимающихся созданием сайтов на заказ. В конструкторе можно сделать сайт от сайта визитки до интернет-магазина (с применением фичей - дополнений к Сайткрафту).

Работа с сайтом идет по шагам, начиная от создания его Модели, через дизайнерское оформление и наполнение страниц сайта содержанием, и заканчивая публикацией в сети.
Большая часть работы может быть выполнена простыми инструментами прямо в конструкторе. Встроены Фотогалерея и Обратная связь – фичи (дополнительные инструменты) к Сайткрафту-6. Фотогалерея позволит быстро разместить на сайте сразу много фотографий. С помощью Обратной связи вы можете поставить на свой сайт почтовую форму, анкету, или форму заказа.
Остальные возможности, такие как гостевая книга, интернет-магазин, новостная лента, доска объявлений и пр. - можно будет подключить к сайту через Фичи партнеров.

Редактор Стилей позволяет быстро и легко работать с оформлением страниц. В нем вы можете собрать дизайн своего сайта, или как мы его называем - Стиль, а затем быстро применить ко всем страницам сайта. После этого вам останется только заполнить страницы содержанием.
Если после этого что-то потребуется изменить в дизайне - достаточно будет внести изменения в стиль, и эти изменения автоматически появятся на всех страницах.

С помощью инструмента «Хранение архива сайта в интернете» вы можете сохранить архив вашего сайта в Интернете – на своем хостинге или сервере. А когда понадобится, можете скачать сохраненный архив, и открыть сайт для редактирования в Сайткрафте.

Сайткрафт-Студия имеет одно бесплатное место для хостинга. Улучшено создание кода страницы при публикации сайта, что благоприятно влияет на раскрутку в поисковых системах. Скачать Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей и обратной связью бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей и обратной связью (19.8 Мб)


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Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей и обратной связью История версий

Сайткрафт-Студия 6 с фотогалереей и обратной связью 6.5 добавлена: 28-10-2012




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