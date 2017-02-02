CodeLobster PHP Edition 5.11.4 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Бесплатный портэйбл PHP, HTML, CSS, JavaScript редактор. Есть подсветка синтаксиса по всем языкам, контекстная и динамическая помощь, автокозапонение, тултипы, навигация, FTP, структура проекта, HTML и CSS инспектор как в FireBug, а также специальные плагины для Drupal CMS, Joomla CMS, Smarty, JQuery, CodeIgniter, CakePHP, Facebook и WordPress. Скачать CodeLobster PHP Edition бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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CodeLobster PHP Edition
История версий
CodeLobster PHP Edition 5.11.4 добавлена: 02-02-2017
CodeLobster PHP Edition 5.11.2
добавлена: 16-12-2016
CodeLobster PHP Edition 5.10.2
добавлена: 22-09-2016
CodeLobster PHP Edition 5.9.2
добавлена: 03-07-2016
CodeLobster PHP Edition 5.9.1
добавлена: 26-05-2016