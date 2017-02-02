CodeLobster PHP Edition 5.11.4 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе CodeLobster PHP Edition первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





CodeLobster PHP Edition История версий

CodeLobster PHP Edition 5.11.4 добавлена: 02-02-2017

Бесплатный портэйбл PHP, HTML, CSS, JavaScript редактор. Есть подсветка синтаксиса по всем языкам, контекстная и динамическая помощь, автокозапонение, тултипы, навигация, FTP, структура проекта, HTML и CSS инспектор как в FireBug, а также специальные плагины для Drupal CMS, Joomla CMS, Smarty, JQuery, CodeIgniter, CakePHP, Facebook и WordPress. Скачать CodeLobster PHP Edition бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.CodeLobster PHP Editionдобавлена: 16-12-2016CodeLobster PHP Editionдобавлена: 22-09-2016CodeLobster PHP Editionдобавлена: 03-07-2016CodeLobster PHP Editionдобавлена: 26-05-2016