CodeLobster PHP Edition 5.11.4 скачать бесплатно для Windows 7

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CodeLobster PHP Edition 5.11.4 обновлено
Бесплатный портэйбл PHP, HTML, CSS, JavaScript редактор.

Общая оценка:

(4.8) голосов:4
Пользователи:

голосов:1
Посетители:

голосов:3

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 3458

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinServer, Windows 8, Win Vista

Размер: 47.3 Мб

Версия от:

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Скачали:: 738

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CodeLobster PHP Edition 5.11.4 скриншот

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Описание

Бесплатный портэйбл PHP, HTML, CSS, JavaScript редактор. Есть подсветка синтаксиса по всем языкам, контекстная и динамическая помощь, автокозапонение, тултипы, навигация, FTP, структура проекта, HTML и CSS инспектор как в FireBug, а также специальные плагины для Drupal CMS, Joomla CMS, Smarty, JQuery, CodeIgniter, CakePHP, Facebook и WordPress. Скачать CodeLobster PHP Edition бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать CodeLobster PHP Edition (47.3 Мб)


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CodeLobster PHP Edition История версий

CodeLobster PHP Edition 5.11.4 добавлена: 02-02-2017
CodeLobster PHP Edition 5.11.2 добавлена: 16-12-2016
CodeLobster PHP Edition 5.10.2 добавлена: 22-09-2016
CodeLobster PHP Edition 5.9.2 добавлена: 03-07-2016
CodeLobster PHP Edition 5.9.1 добавлена: 26-05-2016




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