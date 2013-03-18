Полный русификатор Flash Optimizer 2.1.2.368 скачать бесплатно для Windows 7

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Полный русификатор Flash Optimizer История версий

Полный русификатор Flash Optimizer 2.1.2.368 добавлена: 21-03-2013

Flash Optimizer 2.1.2.368 (Eltima Software) это программа для сжатия и оптимизации флэш-контента (заставок, баннеров, роликов, сайтов), имеющая все необходимые функции для достижения поставленных задач.Создан русский языковый файл и переведен файл справки, который также вошел в состав русификатора. Русификатор выполнен в виде zip-архива, который включает необходимые файлы и инструкции по русификации.Возможности рекламы с помощью баннеров и баннерных сетей давно оценены и признаны в мире, но требования к размерам баннеров достаточно жесткие. Программа Flash Optimizer 2 позволяет оптимизировать и сжимать флэш-ролики до 70% без ощутимой потери качества. Несмотря на ускоренное развитие широкополосного доступа в Интернет вопросы экономии трафика и уменьшение времени загрузки остаются достаточно актуальными. Программа может существенно помочь в решении этих вопросов. Скачать Полный русификатор Flash Optimizer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.