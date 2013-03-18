Полный русификатор Flash Intro and Banner Maker 3.8 скачать бесплатно для Windows 7

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Полный русификатор Flash Intro and Banner Maker 3.8
Русификатор программы и справки Flash Intro and Banner Maker 3.8 - программ для создания интерактивных баннеров.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 1521

ОС: Win2000, Win2003, WinXP

Размер: 0,4 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 593

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

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Описание

Flash Intro and Banner Maker 3.8 это программа для создания флэш-заставок и баннеров, имеющая все необходимые функции для достижения профессиональных результатов.
Создан русский языковый файл и переведен файл справки, который также вошел в состав русификатора. Русификатор выполнен в виде zip-архива, который включает необходимые файлы и инструкции по русификации.
Возможности рекламы с помощью баннеров и баннерных сетей давно оценены и признаны в мире, поэтому программ для создания баннеров существует немало. Но многие из них требуют достаточных знаний Flash и Actionscripts или сложны в освоении. На этом фоне выгодно отличается программа Flash Intro and Banner Maker, с помощью которой даже неподготовленный пользователь за короткое время может создать баннеры и заставки для своих нужд на профессиональном уровне. Внятный, простой и удобный интерфейс пользователя в стиле мастера поможет вам в этом. Необходимо только ввести тексты, изображения и выбрать предварительно созданные анимационные фоновые и текстовые эффекты. Результатом вы останетесь довольны. Скачать Полный русификатор Flash Intro and Banner Maker бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Полный русификатор Flash Intro and Banner Maker (0,4 Мб)


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Полный русификатор Flash Intro and Banner Maker История версий

Полный русификатор Flash Intro and Banner Maker 3.8 добавлена: 21-03-2013




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