Flash Decompiler Trillix 5.3.1 скачать бесплатно для Windows 7

Flash Decompiler Trillix История версий

Flash Decompiler Trillix 5.3.1 добавлена: 16-01-2015

Flash Decompiler - это мощный конвертер SWF файлов в FLA, может декомпилировать Flash видеоролики, экспортировать SWF элементы в разнообразные форматы и редактировать SWF ролики (динамические тексты, гиперссылки и др.). Всего лишь одним кликом мыши Вы можете сохранять звуки, видео, картинки, шейпы, морф-объекты, шрифты, тексты, кнопки, спрайты и ActionScript из любого SWF файла непосредственно на жесткий диск.Flash Decompiler полностью поддерживает Flash 5, 6, 7, 8 и Flash 9, а также Flex. Скачать Flash Decompiler Trillix бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Added: support for LZMA-compressed SWF files; Improved: support for the newest Adobe Flash Professional versions - CS6 and CC;Fixed: bug with opening SWF files generated for Adobe Flash Player v.11.2 and higher; Update: Flash Decompiler installer includes new version of Adobe Flash Player...