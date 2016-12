RadarCube ASP.NET for MSAS 3.21.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

RadarCube ASP.NET for MSAS История версий

RadarCube ASP.NET for MSAS 3.21.0 добавлена: 03-01-2014

RadarCube OLAP Library предоставляет собой набор ASP.NET компонентов, функционирующих в качестве клиента к ОЛАП серверу Microsoft Analysis версий 2000 - 2005. Библиотека компонентов целиком написана на C#, и по своим возможностям значительно превосходит широко известные ActiveX компоненты PivotTable и PivotChart, являющиеся частью набора Office Web Components.В отличие от ActiveX решений, на стороне веб-клиента RadarCube не требуется устанавливать никакого дополнительного программного обеспечения. Все, что нужно для работы RadarCube - это браузер Internet Explorer, Firefox, или Opera с включенной поддержкой JScript.Основные особенности:- Отсутствует роялти.- Оптимизирован для больших кубов и длинных измерений. Единственный из представленных на рынке продуктов, позволяющий работать с измерениями, содержащими миллионы членов (только MS AS 2005)- 100% управляемый код (чистый C# 2.0), без использования какого бы то ни было ActiveX клиента.- Все преимущества технологии ASP.NET 2.0.- Поддержка IE 5.5+, Firefox 1.1+, Opera 9.0+.- Поддерживаемые ОС на стороне клиента: Windows (все версии), Linux, Mac OS.- Два режима работы: навигация по кубу или визуализация результатов MDX-запросов.- 100% AJAX.- Два типа клиентов: HTML и Silverlight.- Поддержка KPI, Named sets, Time intelligence.- Фиксированные заголовки строк/столбцов Grid.- Сохранение/восстановление текущего состояния Grid.- Все стандартные OLAP-операции: вращение, детализация, группировка, сортировка (по именам, по значениям, произвольная), гибко настраиваемая фильтрация.- Страничный просмотр содержимого Grid, как по оси строк, так и по оси столбцов.- Полный контроль над содержимым любой ячейки Grid и ее веб-стилем. Возможность подмены текста ячейки произвльным фрагментом HTML-кода.- Поддержка настраиваемых выпадающих меню Grid.- Экспорт в: BMP, CSV, GIF, HTML, JPEG, PDF, PNG, TIFF, TXT, XLS, XML.- Локализация.- Мощный APIОнлайн демо: http://olaponline.radar-soft.com Скачать RadarCube ASP.NET for MSAS бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.The main feature of the new release is the new control HTML OLAP Chart that allows visualizing OLAP slices as graphs counting solely on HTML 5 capabilities. Complete list of changes can be found here: http://www.radar-soft.com/products/rasp_versions.aspxRadarCube ASP.NET for MSASдобавлена: 20-12-2012RadarCube ASP.NET for MSASдобавлена: 02-03-2012RadarCube ASP.NET for MSASдобавлена: 24-12-2010RadarCube ASP.NET for MSASдобавлена: 19-10-2010