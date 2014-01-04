RadarCube ASP.NET for MSAS 3.21.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
RadarCube OLAP Library предоставляет собой набор ASP.NET компонентов, функционирующих в качестве клиента к ОЛАП серверу Microsoft Analysis версий 2000 - 2005. Библиотека компонентов целиком написана на C#, и по своим возможностям значительно превосходит широко известные ActiveX компоненты PivotTable и PivotChart, являющиеся частью набора Office Web Components.
В отличие от ActiveX решений, на стороне веб-клиента RadarCube не требуется устанавливать никакого дополнительного программного обеспечения. Все, что нужно для работы RadarCube - это браузер Internet Explorer, Firefox, или Opera с включенной поддержкой JScript.
Основные особенности:
- Отсутствует роялти.
- Оптимизирован для больших кубов и длинных измерений. Единственный из представленных на рынке продуктов, позволяющий работать с измерениями, содержащими миллионы членов (только MS AS 2005)
- 100% управляемый код (чистый C# 2.0), без использования какого бы то ни было ActiveX клиента.
- Все преимущества технологии ASP.NET 2.0.
- Поддержка IE 5.5+, Firefox 1.1+, Opera 9.0+.
- Поддерживаемые ОС на стороне клиента: Windows (все версии), Linux, Mac OS.
- Два режима работы: навигация по кубу или визуализация результатов MDX-запросов.
- 100% AJAX.
- Два типа клиентов: HTML и Silverlight.
- Поддержка KPI, Named sets, Time intelligence.
- Фиксированные заголовки строк/столбцов Grid.
- Сохранение/восстановление текущего состояния Grid.
- Все стандартные OLAP-операции: вращение, детализация, группировка, сортировка (по именам, по значениям, произвольная), гибко настраиваемая фильтрация.
- Страничный просмотр содержимого Grid, как по оси строк, так и по оси столбцов.
- Полный контроль над содержимым любой ячейки Grid и ее веб-стилем. Возможность подмены текста ячейки произвльным фрагментом HTML-кода.
- Поддержка настраиваемых выпадающих меню Grid.
- Экспорт в: BMP, CSV, GIF, HTML, JPEG, PDF, PNG, TIFF, TXT, XLS, XML.
- Локализация.
- Мощный API
Онлайн демо: http://olaponline.radar-soft.com Скачать RadarCube ASP.NET for MSAS бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
The main feature of the new release is the new control HTML OLAP Chart that allows visualizing OLAP slices as graphs counting solely on HTML 5 capabilities.
Complete list of changes can be found here: http://www.radar-soft.com/products/rasp_versions.aspx
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RadarCube ASP.NET for MSAS
История версий
RadarCube ASP.NET for MSAS 3.21.0 добавлена: 03-01-2014
RadarCube ASP.NET for MSAS 3.01.0
добавлена: 20-12-2012
RadarCube ASP.NET for MSAS 2.70.0
добавлена: 02-03-2012
RadarCube ASP.NET for MSAS 2.48.1
добавлена: 24-12-2010
RadarCube ASP.NET for MSAS 2.46.0
добавлена: 19-10-2010