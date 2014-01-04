RadarCube ASP.NET for MSAS 3.21.0 скачать бесплатно для Windows 7

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RadarCube ASP.NET for MSAS 3.21.0
100% C# ASP.NET OLAP контрол: клиент для MS Analysis Services версий 2000 - 2008

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 399 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2389

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 26.92 Мб

Версия от:

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Скачали:: 634

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Описание

RadarCube OLAP Library предоставляет собой набор ASP.NET компонентов, функционирующих в качестве клиента к ОЛАП серверу Microsoft Analysis версий 2000 - 2005. Библиотека компонентов целиком написана на C#, и по своим возможностям значительно превосходит широко известные ActiveX компоненты PivotTable и PivotChart, являющиеся частью набора Office Web Components.
  В отличие от ActiveX решений, на стороне веб-клиента RadarCube не требуется устанавливать никакого дополнительного программного обеспечения. Все, что нужно для работы RadarCube - это браузер Internet Explorer, Firefox, или Opera с включенной поддержкой JScript.
  Основные особенности:
  - Отсутствует роялти.
  - Оптимизирован для больших кубов и длинных измерений. Единственный из представленных на рынке продуктов, позволяющий работать с измерениями, содержащими миллионы членов (только MS AS 2005)
  - 100% управляемый код (чистый C# 2.0), без использования какого бы то ни было ActiveX клиента.
  - Все преимущества технологии ASP.NET 2.0.
  - Поддержка IE 5.5+, Firefox 1.1+, Opera 9.0+.
  - Поддерживаемые ОС на стороне клиента: Windows (все версии), Linux, Mac OS.
  - Два режима работы: навигация по кубу или визуализация результатов MDX-запросов.
  - 100% AJAX.
  - Два типа клиентов: HTML и Silverlight.
  - Поддержка KPI, Named sets, Time intelligence.
  - Фиксированные заголовки строк/столбцов Grid.
  - Сохранение/восстановление текущего состояния Grid.
  - Все стандартные OLAP-операции: вращение, детализация, группировка, сортировка (по именам, по значениям, произвольная), гибко настраиваемая фильтрация.
  - Страничный просмотр содержимого Grid, как по оси строк, так и по оси столбцов.
  - Полный контроль над содержимым любой ячейки Grid и ее веб-стилем. Возможность подмены текста ячейки произвльным фрагментом HTML-кода.
  - Поддержка настраиваемых выпадающих меню Grid.
  - Экспорт в: BMP, CSV, GIF, HTML, JPEG, PDF, PNG, TIFF, TXT, XLS, XML.
  - Локализация.
  - Мощный API
  Онлайн демо: http://olaponline.radar-soft.com Скачать RadarCube ASP.NET for MSAS бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать RadarCube ASP.NET for MSAS (26.92 Мб)




Changes on the new version:
The main feature of the new release is the new control HTML OLAP Chart that allows visualizing OLAP slices as graphs counting solely on HTML 5 capabilities. Complete list of changes can be found here: http://www.radar-soft.com/products/rasp_versions.aspx

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RadarCube ASP.NET for MSAS История версий

RadarCube ASP.NET for MSAS 3.21.0 добавлена: 03-01-2014
RadarCube ASP.NET for MSAS 3.01.0 добавлена: 20-12-2012
RadarCube ASP.NET for MSAS 2.70.0 добавлена: 02-03-2012
RadarCube ASP.NET for MSAS 2.48.1 добавлена: 24-12-2010
RadarCube ASP.NET for MSAS 2.46.0 добавлена: 19-10-2010




Похожие теги:

    OLAP          Pivot          PivotTable          Analysis          ASP.NET          drilling          hierarchy          pivoting      

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