PG Job Site Pro 2013.3 скачать бесплатно для Windows 7

PG Job Site Pro История версий

PG Job Site Pro 2013.3 добавлена: 20-09-2013

Job Site Pro - скрипт для создания портала поиска работы и подбора персонала. Автоматизированная система не требует каких-либо специальных навыков её управления. Система включает в себя полный функционал для соискателей и работодателей и может использоваться как для создания рекрутингового сайта какой-либо определенной страны, региона, либо общего сайта поиска работы и подбора персонала.Сайт может функционировать в 2 режимах:- в режиме портала поиска работы и подбора персонала (соискатели смогут искать работу, создавать и загружать резюме, подавать заявку на работу онлайн. Работодатели смогут создавать профайл компании, размещать свои вакансии и делать поиск по резюме.)- в режиме сайта отдельного кадрового агентства, когда показываются вакансии лишь этого агентства. Только соискатели буду иметь возможность регистрации на сайте. Переключение режима работы сайта осуществляется одним кликом мыши.Job Site Pro поддерживает мультиязычный интерфейс, которым можно легко управлять через панель администратора. Имеется краткая статистика и уведомления для работодателей и соискателей, доступна внутренняя почта. Администратор имеет полный доступ к управлению пользователями, настройке платных услуг, секций сайта и других параметров.Мы гарантируем бесплатную установку, бесплатную пожизненную тех поддержку 20 часов в день по чату, email и телефону. Документация по управлению скриптом также доступна нашим клиентам.Вы можете воспользоваться хостингом, который был специально разработан для продуктов нашей компании по разумным ценам.Также доступны услуги по изменению функционала и дизайна по вашему запросу. Скачать PG Job Site Pro бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.- Mobile application for Android; - "Apply job" option in a vacancy and "Contact" option in a CV transformed into noticeable buttons; - Short descriptions of vacancies and CVs exclude field names and display only descriptive information; - An option to change date format on the whole site.