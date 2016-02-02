NotePad SX 1.2.1 скачать бесплатно для Windows 7

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NotePad SX История версий

NotePad SX 1.2.1 добавлена: 15-04-2008

NotePad SX - бесплатный удобный текстовый редакторFeatures:- Интерфейс с вкладками- Режим полного экрана- Режим "поверх всех окон"- Доступ к последним файлам одним кликом- Выбор стиля шрифта, цвета шрифта и цвета фона, сохранение и восстановление с помощью одного клика- Доступ к популярным конфигурациям шрифтов одним кликом- Цвета на выбор (16 миллионов+ цветов)- Режим окна XP, поддержитваются все моноширинные и TrueType - шрифты- Все стандартные функции текстового редактора: Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, Найти, Заменить, Отмена, Выделить всё, Перейти к строке- Может скрывать панель инструментов и главное меню- Сохранение всех открытых дркументов одним кликом- Экспорт текстового файла в HTML страницу и предпросмотр ее в браузере по уполчанию- Печать с использовением стиля текущего шрифта- Функции для предобразования регистра: мелкий шрифт, КРУПНЫЙ, иНВЕРТИРОВАННЫЙ, слУЧайНый, вЕсЕлЫй, Нормальный, Первые Буквы Большие - используя процедуры ANSI (что также позволяет работать и региональным шрифтам, например, кириллице)- Изменение смещения ASCII для текущего текста (может быть полезна для поиска верной кодировки)- Удаление пустых строк, обрезка строк, удаление тэгов HTML/XML tags, оставление только тэгов HTML/XML и др.- Перевертывание строк, текста в строке, всего текста- Сортировка строк по алфавиту, в обратном порядке, по длине строки- Дополнителные функции включают вставку даты/времени, кодирование/декодирование текста, добавление случайных чисел/текстаБольше деталей наhttp://www.sxsoftware.com/ Скачать NotePad SX бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.New releaseNotePad SXдобавлена: 31-01-2015NotePad SXдобавлена: 10-01-2015NotePad SXдобавлена: 11-01-2011