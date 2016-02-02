NotePad SX 1.2.1 скачать бесплатно для Windows 7

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NotePad SX 1.2.1
NotePad SX - бесплатный удобный текстовый редактор

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 2597

ОС: Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Win Vista

Размер: 0.65 Мб

Версия от:

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Скачали:: 704

Полная информация>>

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NotePad SX 1.2.1 скриншот

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Описание

NotePad SX - бесплатный удобный текстовый редактор
  
  Features:
  - Интерфейс с вкладками
  - Режим полного экрана
  - Режим "поверх всех окон"
  - Доступ к последним файлам одним кликом
  - Выбор стиля шрифта, цвета шрифта и цвета фона, сохранение и восстановление с помощью одного клика
  - Доступ к популярным конфигурациям шрифтов одним кликом
  - Цвета на выбор (16 миллионов+ цветов)
  - Режим окна XP, поддержитваются все моноширинные и TrueType - шрифты
  - Все стандартные функции текстового редактора: Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, Найти, Заменить, Отмена, Выделить всё, Перейти к строке
  - Может скрывать панель инструментов и главное меню
  - Сохранение всех открытых дркументов одним кликом
  - Экспорт текстового файла в HTML страницу и предпросмотр ее в браузере по уполчанию
  - Печать с использовением стиля текущего шрифта
  - Функции для предобразования регистра: мелкий шрифт, КРУПНЫЙ, иНВЕРТИРОВАННЫЙ, слУЧайНый, вЕсЕлЫй, Нормальный, Первые Буквы Большие - используя процедуры ANSI (что также позволяет работать и региональным шрифтам, например, кириллице)
  - Изменение смещения ASCII для текущего текста (может быть полезна для поиска верной кодировки)
  - Удаление пустых строк, обрезка строк, удаление тэгов HTML/XML tags, оставление только тэгов HTML/XML и др.
  - Перевертывание строк, текста в строке, всего текста
  - Сортировка строк по алфавиту, в обратном порядке, по длине строки
  - Дополнителные функции включают вставку даты/времени, кодирование/декодирование текста, добавление случайных чисел/текста
  
  Больше деталей на
  http://www.sxsoftware.com/ Скачать NotePad SX бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать NotePad SX (0.65 Мб)




Changes on the new version:
New release

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NotePad SX История версий

NotePad SX 1.2 добавлена: 31-01-2015
NotePad SX 1.3.2 добавлена: 10-01-2015
NotePad SX 1.3.0 добавлена: 11-01-2011
NotePad SX 1.2.1 добавлена: 15-04-2008




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