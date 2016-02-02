NotePad SX 1.2.1 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
NotePad SX - бесплатный удобный текстовый редактор
Features:
- Интерфейс с вкладками
- Режим полного экрана
- Режим "поверх всех окон"
- Доступ к последним файлам одним кликом
- Выбор стиля шрифта, цвета шрифта и цвета фона, сохранение и восстановление с помощью одного клика
- Доступ к популярным конфигурациям шрифтов одним кликом
- Цвета на выбор (16 миллионов+ цветов)
- Режим окна XP, поддержитваются все моноширинные и TrueType - шрифты
- Все стандартные функции текстового редактора: Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, Найти, Заменить, Отмена, Выделить всё, Перейти к строке
- Может скрывать панель инструментов и главное меню
- Сохранение всех открытых дркументов одним кликом
- Экспорт текстового файла в HTML страницу и предпросмотр ее в браузере по уполчанию
- Печать с использовением стиля текущего шрифта
- Функции для предобразования регистра: мелкий шрифт, КРУПНЫЙ, иНВЕРТИРОВАННЫЙ, слУЧайНый, вЕсЕлЫй, Нормальный, Первые Буквы Большие - используя процедуры ANSI (что также позволяет работать и региональным шрифтам, например, кириллице)
- Изменение смещения ASCII для текущего текста (может быть полезна для поиска верной кодировки)
- Удаление пустых строк, обрезка строк, удаление тэгов HTML/XML tags, оставление только тэгов HTML/XML и др.
- Перевертывание строк, текста в строке, всего текста
- Сортировка строк по алфавиту, в обратном порядке, по длине строки
- Дополнителные функции включают вставку даты/времени, кодирование/декодирование текста, добавление случайных чисел/текста
Больше деталей на
http://www.sxsoftware.com/ Скачать NotePad SX бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
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NotePad SX
История версий
NotePad SX 1.2
добавлена: 31-01-2015
NotePad SX 1.3.2
добавлена: 10-01-2015
NotePad SX 1.3.0
добавлена: 11-01-2011NotePad SX 1.2.1 добавлена: 15-04-2008