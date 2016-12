WinTools.net Professional 16.4.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

WinTools.net Professional История версий

WinToolsnet - Набор инструментов, предназначенный для повышения производительности операционной системы MS Windows и поддержания его на высоком уровне на протяжении всего эксплуатационного периода. Вы должны увидеть эту программу раньше, чем начнёте очередную переустановку Windows. В комплект поставки входят следующие инструменты: Clean Uninstaller, Scan Files, Scan Registry, Start Up, Tweak UI, Net Tweaker, The Privacy...WinTools.net Professional is a suite of applications for increasing operating system performance.WinTools.net cleanly removes unwanted software from disk drives and dead references from the Windows registry.It ensures your privacy and keeps your sensitive information secure, puts you in control of the Windows start up process and gives you the power to customize desktop and system settings to fit your needs.Attention!To use this program you need the administrator rights. Before working with the WinTools.net we recommend that you close all other applications. Скачать WinTools.net Professional бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.version 16.4.0 (April 20, 2016) + new section for Net Tweaker was added + increased speed of Scan Registry algorithm + program installer was changed to MS Windows 10 * Scan Files Start button problem was fixed * Scan Registry Uninstaller algorithm was fixedWinTools.net Professionalдобавлена: 31-03-2016WinTools.net Professionalдобавлена: 07-12-2015WinTools.net Professionalдобавлена: 09-11-2015WinTools.net Professionalдобавлена: 27-10-2014