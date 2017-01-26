WinTools.net Classic 17.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
WinTools.net - набор инструментов, предназначенный для повышения производительности операционной системы MS Windows и поддержания производительности на высоком уровне на протяжении всего эксплуатационного периода. В состав программы входят следующие инструменты:
Clean Uninstaller. Инструмент, служащий для корректного удаления программного обеспечения, а также для слежения за изменениями произошедшими после инсталляции программ на жёстком диске, в реестре и системных файлах.
Scan Files. Инструмент для периодической очистки жёсткого диска компьютера от временных и неиспользуемых файлов, а так же битых ярлыков оставшихся после работы различного программного обеспечения и захламляющих жесткий диск.
Scan Registry. Инструмент для периодической очистки реестра MS Windows от неиспользуемых записей оставшихся после деинсталляции приложений и не верных ключей, увеличивающих время загрузки и понижающих быстродействие системы.
Start Up Manager. Менеджер автозагрузки, позволяющий добавлять, удалять и изменять скрытые записи приложений запускаемых в процессе загрузки операционной системы.
Tweak UI. Набор дополнительных настроек и возможностей, влияющих на безопасность, производительность и удобство использования операционной системы и не входящих в стандартную поставку MS Windows. Скачать WinTools.net Classic бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
version 17.2.1 (January 27, 2017)
+ SysWOW64 path was added in Control Panel tab
+ Screen Savers tab was updated for Windows 10
+ minor changes of interface
+ lng-files were updated
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Комментарии.
1. Добавил: Сергей Домашевский
, (WinTools.net Classic 13.0)
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12:12:49, 28-01-2013
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WinTools.net Classic
История версий
WinTools.net Classic 17.2 добавлена: 31-01-2017
WinTools.net Classic 17.0
добавлена: 07-12-2016
WinTools.net Classic 16.9
добавлена: 26-10-2016
WinTools.net Classic 16.7
добавлена: 27-07-2016
WinTools.net Classic 16.5
добавлена: 10-07-2016