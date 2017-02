WinTools.net Classic 17.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

WinTools.net - набор инструментов, предназначенный для повышения производительности операционной системы MS Windows и поддержания производительности на высоком уровне на протяжении всего эксплуатационного периода. В состав программы входят следующие инструменты:Clean Uninstaller. Инструмент, служащий для корректного удаления программного обеспечения, а также для слежения за изменениями произошедшими после инсталляции программ на жёстком диске, в реестре и системных файлах.Scan Files. Инструмент для периодической очистки жёсткого диска компьютера от временных и неиспользуемых файлов, а так же битых ярлыков оставшихся после работы различного программного обеспечения и захламляющих жесткий диск.Scan Registry. Инструмент для периодической очистки реестра MS Windows от неиспользуемых записей оставшихся после деинсталляции приложений и не верных ключей, увеличивающих время загрузки и понижающих быстродействие системы.Start Up Manager. Менеджер автозагрузки, позволяющий добавлять, удалять и изменять скрытые записи приложений запускаемых в процессе загрузки операционной системы.Tweak UI. Набор дополнительных настроек и возможностей, влияющих на безопасность, производительность и удобство использования операционной системы и не входящих в стандартную поставку MS Windows. Скачать WinTools.net Classic бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.version 17.2.1 (January 27, 2017) + SysWOW64 path was added in Control Panel tab + Screen Savers tab was updated for Windows 10 + minor changes of interface + lng-files were updated