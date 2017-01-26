WinTools.net Classic 17.2 скачать бесплатно для Windows 7

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WinTools.net Classic 17.2 обновлено
Повышение производительности операционной системы MS Windows.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2913

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Win Vista

Размер: 2.54 Мб

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Комментарии (1)

Скачали:: 760

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Описание

WinTools.net - набор инструментов, предназначенный для повышения производительности операционной системы MS Windows и поддержания производительности на высоком уровне на протяжении всего эксплуатационного периода. В состав программы входят следующие инструменты:
  
  Clean Uninstaller. Инструмент, служащий для корректного удаления программного обеспечения, а также для слежения за изменениями произошедшими после инсталляции программ на жёстком диске, в реестре и системных файлах.
  
  Scan Files. Инструмент для периодической очистки жёсткого диска компьютера от временных и неиспользуемых файлов, а так же битых ярлыков оставшихся после работы различного программного обеспечения и захламляющих жесткий диск.
  
  Scan Registry. Инструмент для периодической очистки реестра MS Windows от неиспользуемых записей оставшихся после деинсталляции приложений и не верных ключей, увеличивающих время загрузки и понижающих быстродействие системы.
  
  Start Up Manager. Менеджер автозагрузки, позволяющий добавлять, удалять и изменять скрытые записи приложений запускаемых в процессе загрузки операционной системы.
  
  Tweak UI. Набор дополнительных настроек и возможностей, влияющих на безопасность, производительность и удобство использования операционной системы и не входящих в стандартную поставку MS Windows. Скачать WinTools.net Classic бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать WinTools.net Classic (2.54 Мб)




Changes on the new version:
version 17.2.1 (January 27, 2017) + SysWOW64 path was added in Control Panel tab + Screen Savers tab was updated for Windows 10 + minor changes of interface + lng-files were updated

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Комментарии.


1. Добавил: Сергей Домашевский, (WinTools.net Classic 13.0)
Скачать бесплатно
12:12:49, 28-01-2013

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WinTools.net Classic История версий

WinTools.net Classic 17.2 добавлена: 31-01-2017
WinTools.net Classic 17.0 добавлена: 07-12-2016
WinTools.net Classic 16.9 добавлена: 26-10-2016
WinTools.net Classic 16.7 добавлена: 27-07-2016
WinTools.net Classic 16.5 добавлена: 10-07-2016




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