Uninstall Tool 3.5.0 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Система Обслуживание системы Uninstall Tool   
Uninstall Tool 3.5.0 популярные обновлено
Uninstall Tool - программа, заменяющая неудобную и тяжеловестную стандартную программу установки и удаления программ Windows.

Общая оценка:

(4.7) голосов:19
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:19

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 24.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 47903

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Windows Media Center Edition 2005, Win Vista

Размер: 3.54 Мб

Версия от:

Google+

Комментарии (3)

Скачали:: 18,590

Полная информация>>

Скриншоты
Uninstall Tool 3.5.0 скриншот

Скриншоты
Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Программа Uninstall Tool. Полное и безопасное удаление приложений

Всякому более менее толковому пользователю известно, к каким последствия приводит накопление большого количества битых ключей в системном реестре и устаревших файлов на жестком диске компьютера. Этот мусор, являющийся побочным продуктом работы операционной системы, программ и веб-серфинга захламляет реестр, жесткие диски и замедляют работу компьютера или, что еще хуже, приводят к ошибкам. Хорошо, что есть такие программы, с помощью которых можно вымести всю эту грязь. Но есть и другой тип "мусорных" файлов, справится с которыми не под силу даже лучшим чистильщикам.

К этому типу относятся объекты, оставшиеся после деинсталляции приложений. В процессе установки программы создают множество ключей реестра файлов, "пряча" их в самых неожиданных и укромных местах файловой системы. После удаления программы все эти файлы остаются и удалить их можно только вручную, только вот как это сделать, если не знаешь наверняка, где какая программа хранит свои настройки и ключи реестра? Но решение есть. Избавиться, а лучше сказать предупредить появление подобных проблем можно воспользовавшись специальной утилитой для установки и удаления программ Uninstall Tool.

Принцип работы Uninstall Tool очень прост. При установке новой программы на компьютер нужно указать в специальном окошке Мастера путь к установочному файлу и запустить его. И что бы ни делала устанавливаемая программа, куда бы она не прятала свои файлы, ни один ее шаг не останется незамеченным. Все действия будут проанализированы и записаны в специальный журнал Uninstall Tool. Впоследствии, когда пользователь решит удалить программу, Uninstall Tool вновь включится в работу и на основе собранных ранее данных подчистую уничтожит все папки, файлы и ключи реестра так, что от удаленного приложения не останется и следа.

Рассмотренный вариант предполагает, что удаляемое приложение изначально было установлено при помощи Uninstall Tool. А можно ли посредством Uninstall Tool деинсталлировать программы, установленные вне ее среды? Конечно! Просто выберите ненужную программу из списка и запустите процесс удаления. В этом случае удаление может и не пройдет так чисто, как в первом варианте, но все же намного эффективней, чем если бы оно проходило стандартным методом, через Панель управления. После того как Uninstall Tool удалит основные файлы, откроется маленькое окошко в котором программа предложит просканировать систему на предмет оставшихся "хвостов" и удалит их, причем этот процесс может быть произведен под полным контролем самого пользователя.

Uninstall Tool имеет очень простой и интуитивно понятный интерфейс. Переключаясь между тремя вкладками, расположенными в нижней части окна можно просматривать не только пользовательские, но и системные, а также скрытые приложения. Четвертая вкладка запускает Мастер отслеживания установки программ. Из дополнительных функций Uninstall Tool следует отметить возможность просмотра, редактирования и удаления ключей реестра для каждого установленного приложения, поиска и сортировки программ по имени или дате инсталляции, управления автозапуском, просмотра системных директорий, а также запуска встроенных в Windows инструментов настройки и оптимизации.

Uninstall Tool совместима с большинством версий операционной системы Windows и переведена на более чем 25 языков, в число которых входит и русский. Легкая, удобная и показавшая высокие результаты в плане безопасности, стабильности и скорости работы Uninstall Tool может рассматриваться как отличная альтернатива стандартному деинсталлятору Windows.
Обзор версии 3.1.1 от: 23-03-2012 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Uninstall Tool - программа, заменяющая неудобную и тяжеловестную стандартную программу установки и удаления программ Windows. Uninstall Tool и меет высокую скорость работы и малый размер, показывает скрытые установленные программы, удаляет программы, деинсталляция которых невозможна стандартными средствами.

Основные возможности: "Чистое" удаление программ, быстрее в 3 раза чем стандартная Установка и Удаление программ, удаление программ, автоматически запускаемых при старте системы Скачать Uninstall Tool бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Uninstall Tool (3.54 Мб)




Changes on the new version:
Uninstall Windows Store Apps, Windows Tasks in Startup Manager, Monitor renaming of files + a lot more.

Оценить программу

  

Комментарии.


1. Добавил: Никита, (Uninstall Tool 3.3.3)
Программа - редкостное говно!
Удаляя TeamSpeak (Лежал в папке Programs), она заодно снесла вообще все что было в папке! avz, xsplit, photoshop, vegas, pixie, другие программы - все что было!!! Оторвал бы руки и вырвал глаза создателю!
17:30:33, 13-01-2014

2. Добавил: Леонид, (Uninstall Tool 3.3.1)
как оплатить пробную версию программы /истёк срок/ через банк!?!!!?
03:29:04, 22-06-2013

3. Добавил: vova, (Uninstall Tool 3.2.2)
нужная програмка!!!!
10:13:16, 19-10-2012

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




Uninstall Tool История версий

Uninstall Tool 3.5.0 добавлена: 30-08-2016
Uninstall Tool 3.4.5 добавлена: 26-04-2016
Uninstall Tool 3.4.4 добавлена: 07-12-2015
Uninstall Tool 3.4.2 добавлена: 13-03-2015
Uninstall Tool 3.4.1 добавлена: 27-01-2015




Похожие теги:

    Uninstall Tool скачать          Uninstall Tool бесплатно          программа Uninstall Tool          Uninstall Tool скачать бесплатно          Uninstall Tool rus      

Похожие программы:

Partition Magic 8.0 скриншот Partition Magic 8.0
Одна из популярных программ для управления разделами на жестком диске (создание, удаление, слияние, изменение размеров, перемещение), установки нескол...
- Demo | 29,207 Скачали
Pocket KillBox 2.0.0.532 скриншот Pocket KillBox 2.0.0.532
Pocket KillBox - бесплатная, не требующая инсталяции утилита для удаления файлов ( на которые ругается windows, типа файл занят каким-то процессом ) и...
- Freeware | 2,679 Скачали
Magic Help Desk Software 6.0 скриншот Magic Help Desk Software 6.0
Magic Help Desk Software является продуктом, позволяющим создавать службы технической поддержки практически любого масштаба и сложности.
- Freeware | 1,928 Скачали
USB Info 2.0 скриншот USB Info 2.0
USB Info 2. 0 - утилита для просмотра и тестирования USB устройств, включая контроллеры, Hubs и другие внешние системы. п.
- Demo | 16,447 Скачали
WinSetupFromUSB 1.0 Beta 8 скриншот WinSetupFromUSB 1.0 Beta 8
WinSetupFromUSB – программа для быстрого создания полноценного мультизагрузочного флэш диска, благодаря которому можно без проблем установить Windows ...
- Freeware | 39,193 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой Uninstall Tool, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя Uninstall Tool получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,741

2.

Skype
Скачали: 705,957

3.

Google Earth
Скачали: 693,805

4.

Opera Browser
Скачали: 665,602

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,230

6.

DirectX
Скачали: 546,794

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,654

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,665

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,261

10.

Nero 8
Скачали: 295,901

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,784

12.

Nero 9
Скачали: 266,800

13.

Windows 7
Скачали: 230,475

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,225

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971

Оценка редактора
Параметры
  • Currently 5/5.
Интерфейс
  • Currently 5/5.
Стабильность
  • Currently 4/5.
Практичность
  • Currently 5/5.
5 / 5
Отлично

Время загрузки
56K
8m 38s
64K
7m 33s
128K
3m 47s
768K
32s
1.44M
20s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.