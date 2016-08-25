Uninstall Tool 3.5.0 скачать бесплатно для Windows 7

Программа Uninstall Tool. Полное и безопасное удаление приложений

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Комментарии.

Никита, (Uninstall Tool 3.3.3)

Программа - редкостное говно!

Удаляя TeamSpeak (Лежал в папке Programs), она заодно снесла вообще все что было в папке! avz, xsplit, photoshop, vegas, pixie, другие программы - все что было!!! Оторвал бы руки и вырвал глаза создателю!

17:30:33, 13-01-2014 1. Добавил:, (Uninstall Tool 3.3.3)Программа - редкостное говно!Удаляя TeamSpeak (Лежал в папке Programs), она заодно снесла вообще все что было в папке! avz, xsplit, photoshop, vegas, pixie, другие программы - все что было!!! Оторвал бы руки и вырвал глаза создателю!

Леонид, (Uninstall Tool 3.3.1)

как оплатить пробную версию программы /истёк срок/ через банк!?!!!?

03:29:04, 22-06-2013 2. Добавил:, (Uninstall Tool 3.3.1)как оплатить пробную версию программы /истёк срок/ через банк!?!!!?

vova, (Uninstall Tool 3.2.2)

нужная програмка!!!!

10:13:16, 19-10-2012 3. Добавил:, (Uninstall Tool 3.2.2)нужная програмка!!!!

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Uninstall Tool История версий

Uninstall Tool 3.5.0 добавлена: 30-08-2016

Всякому более менее толковому пользователю известно, к каким последствия приводит накопление большого количества битых ключей в системном реестре и устаревших файлов на жестком диске компьютера. Этот мусор, являющийся побочным продуктом работы операционной системы, программ и веб-серфинга захламляет реестр, жесткие диски и замедляют работу компьютера или, что еще хуже, приводят к ошибкам. Хорошо, что есть такие программы, с помощью которых можно вымести всю эту грязь. Но есть и другой тип "мусорных" файлов, справится с которыми не под силу даже лучшим чистильщикам.К этому типу относятся объекты, оставшиеся после деинсталляции приложений. В процессе установки программы создают множество ключей реестра файлов, "пряча" их в самых неожиданных и укромных местах файловой системы. После удаления программы все эти файлы остаются и удалить их можно только вручную, только вот как это сделать, если не знаешь наверняка, где какая программа хранит свои настройки и ключи реестра? Но решение есть. Избавиться, а лучше сказать предупредить появление подобных проблем можно воспользовавшись специальной утилитой для установки и удаления программ Uninstall Tool.Принцип работы Uninstall Tool очень прост. При установке новой программы на компьютер нужно указать в специальном окошке Мастера путь к установочному файлу и запустить его. И что бы ни делала устанавливаемая программа, куда бы она не прятала свои файлы, ни один ее шаг не останется незамеченным. Все действия будут проанализированы и записаны в специальный журнал Uninstall Tool. Впоследствии, когда пользователь решит удалить программу, Uninstall Tool вновь включится в работу и на основе собранных ранее данных подчистую уничтожит все папки, файлы и ключи реестра так, что от удаленного приложения не останется и следа.Рассмотренный вариант предполагает, что удаляемое приложение изначально было установлено при помощи Uninstall Tool. А можно ли посредством Uninstall Tool деинсталлировать программы, установленные вне ее среды? Конечно! Просто выберите ненужную программу из списка и запустите процесс удаления. В этом случае удаление может и не пройдет так чисто, как в первом варианте, но все же намного эффективней, чем если бы оно проходило стандартным методом, через Панель управления. После того как Uninstall Tool удалит основные файлы, откроется маленькое окошко в котором программа предложит просканировать систему на предмет оставшихся "хвостов" и удалит их, причем этот процесс может быть произведен под полным контролем самого пользователя.Uninstall Tool имеет очень простой и интуитивно понятный интерфейс. Переключаясь между тремя вкладками, расположенными в нижней части окна можно просматривать не только пользовательские, но и системные, а также скрытые приложения. Четвертая вкладка запускает Мастер отслеживания установки программ. Из дополнительных функций Uninstall Tool следует отметить возможность просмотра, редактирования и удаления ключей реестра для каждого установленного приложения, поиска и сортировки программ по имени или дате инсталляции, управления автозапуском, просмотра системных директорий, а также запуска встроенных в Windows инструментов настройки и оптимизации.Uninstall Tool совместима с большинством версий операционной системы Windows и переведена на более чем 25 языков, в число которых входит и русский. Легкая, удобная и показавшая высокие результаты в плане безопасности, стабильности и скорости работы Uninstall Tool может рассматриваться как отличная альтернатива стандартному деинсталлятору Windows.Uninstall Tool - программа, заменяющая неудобную и тяжеловестную стандартную программу установки и удаления программ Windows. Uninstall Tool и меет высокую скорость работы и малый размер, показывает скрытые установленные программы, удаляет программы, деинсталляция которых невозможна стандартными средствами.Основные возможности: "Чистое" удаление программ, быстрее в 3 раза чем стандартная Установка и Удаление программ, удаление программ, автоматически запускаемых при старте системы Скачать Uninstall Tool бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Uninstall Windows Store Apps, Windows Tasks in Startup Manager, Monitor renaming of files + a lot more.Uninstall Toolдобавлена: 26-04-2016Uninstall Toolдобавлена: 07-12-2015Uninstall Toolдобавлена: 13-03-2015Uninstall Toolдобавлена: 27-01-2015