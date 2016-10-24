RAM Saver Pro 17.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Инструмент для профессионального мониторинга, очистки и оптимизации оперативной памяти. Служит для повышения производительности операционной системы, освобождая оперативную память от драйверов и процессов MS Windows для приложений требующих максимальную загрузку процессора и оперативной памяти.
"RAM Saver Pro":
дефрагментирует системную память для быстрого доступа к ней;
улучшает эффективность работы процессора и кэш памяти;
восстанавливает утечку памяти в плохо оптимизированных приложениях;
временно помещает не используемые библиотеки и драйверы в swap-файл, освобождая RAM.
Используя эти методы возможно добиться повышения эффективности работы системы даже на слабых компьютерах.
"RAM Saver Pro" состоит из двух основных частей: Систем Трэй - модуля и Панели Управления.
Основные характеристики программы:
System Tray RAM монитор
Монитор рабочего стола
специализированная Панель Управления
профессиональный мониторинг
гибкая оптимизация с выводом статистики
RAM-тест производительности
мониторинг и управление процессами происходящими в RAM
возможность создания “boosted-ярлыков”
основные и дополнительные настройки
автоматическая и интеллектуальная оптимизация
быстрый вызов инструментов
принудительная очистка буфера обмена
возможность закрытия всех приложений по одному нажатию
отображение времени с момента включения компьютера
подавление и бастрый запуск хранителя экрана
проверка наличия компакт диска в CD-ROM приводе
возможность скрыть все иконки рабочего стола
принудительное выключение и перезагрузка компьютера
... Скачать RAM Saver Pro бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
version 17.0 (October, 2016)
+ MS Windows 10 optimization
+ changes of interface
* MS Config bug was fixed
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RAM Saver Pro
История версий
RAM Saver Pro 17.0 добавлена: 25-10-2016
RAM Saver Pro 16.4
добавлена: 16-04-2016
RAM Saver Pro 16.3
добавлена: 28-03-2016
RAM Saver Pro 16.0
добавлена: 29-12-2015
RAM Saver Pro 15.3
добавлена: 10-10-2015