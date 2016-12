RAM Saver Pro 17.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

RAM Saver Pro История версий

RAM Saver Pro 17.0 добавлена: 25-10-2016

Инструмент для профессионального мониторинга, очистки и оптимизации оперативной памяти. Служит для повышения производительности операционной системы, освобождая оперативную память от драйверов и процессов MS Windows для приложений требующих максимальную загрузку процессора и оперативной памяти."RAM Saver Pro":дефрагментирует системную память для быстрого доступа к ней;улучшает эффективность работы процессора и кэш памяти;восстанавливает утечку памяти в плохо оптимизированных приложениях;временно помещает не используемые библиотеки и драйверы в swap-файл, освобождая RAM.Используя эти методы возможно добиться повышения эффективности работы системы даже на слабых компьютерах."RAM Saver Pro" состоит из двух основных частей: Систем Трэй - модуля и Панели Управления.Основные характеристики программы:System Tray RAM мониторМонитор рабочего столаспециализированная Панель Управленияпрофессиональный мониторинггибкая оптимизация с выводом статистикиRAM-тест производительностимониторинг и управление процессами происходящими в RAMвозможность создания “boosted-ярлыков”основные и дополнительные настройкиавтоматическая и интеллектуальная оптимизациябыстрый вызов инструментовпринудительная очистка буфера обменавозможность закрытия всех приложений по одному нажатиюотображение времени с момента включения компьютераподавление и бастрый запуск хранителя экранапроверка наличия компакт диска в CD-ROM приводевозможность скрыть все иконки рабочего столапринудительное выключение и перезагрузка компьютера... Скачать RAM Saver Pro бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.version 17.0 (October, 2016) + MS Windows 10 optimization + changes of interface * MS Config bug was fixedRAM Saver Proдобавлена: 16-04-2016RAM Saver Proдобавлена: 28-03-2016RAM Saver Proдобавлена: 29-12-2015RAM Saver Proдобавлена: 10-10-2015