RAM Saver Pro 17.0 скачать бесплатно для Windows 7

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RAM Saver Pro 17.0 обновлено
Мониторинг, очистка и оптимизация оперативной памяти вашего компьютера.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 4889

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Windows 10, Windows 8, Win Vista

Размер: 0.72 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,272

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Описание

Инструмент для профессионального мониторинга, очистки и оптимизации оперативной памяти. Служит для повышения производительности операционной системы, освобождая оперативную память от драйверов и процессов MS Windows для приложений требующих максимальную загрузку процессора и оперативной памяти.
  "RAM Saver Pro":
  дефрагментирует системную память для быстрого доступа к ней;
  улучшает эффективность работы процессора и кэш памяти;
  восстанавливает утечку памяти в плохо оптимизированных приложениях;
  временно помещает не используемые библиотеки и драйверы в swap-файл, освобождая RAM.
  Используя эти методы возможно добиться повышения эффективности работы системы даже на слабых компьютерах.
  "RAM Saver Pro" состоит из двух основных частей: Систем Трэй - модуля и Панели Управления.
  Основные характеристики программы:
  System Tray RAM монитор
  Монитор рабочего стола
  специализированная Панель Управления
  профессиональный мониторинг
  гибкая оптимизация с выводом статистики
  RAM-тест производительности
  мониторинг и управление процессами происходящими в RAM
  возможность создания “boosted-ярлыков”
  основные и дополнительные настройки
  автоматическая и интеллектуальная оптимизация
  быстрый вызов инструментов
  принудительная очистка буфера обмена
  возможность закрытия всех приложений по одному нажатию
  отображение времени с момента включения компьютера
  подавление и бастрый запуск хранителя экрана
  проверка наличия компакт диска в CD-ROM приводе
  возможность скрыть все иконки рабочего стола
  принудительное выключение и перезагрузка компьютера
  ... Скачать RAM Saver Pro бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать RAM Saver Pro (0.72 Мб)




Changes on the new version:
version 17.0 (October, 2016) + MS Windows 10 optimization + changes of interface * MS Config bug was fixed

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RAM Saver Pro История версий

RAM Saver Pro 17.0 добавлена: 25-10-2016
RAM Saver Pro 16.4 добавлена: 16-04-2016
RAM Saver Pro 16.3 добавлена: 28-03-2016
RAM Saver Pro 16.0 добавлена: 29-12-2015
RAM Saver Pro 15.3 добавлена: 10-10-2015




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