Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Kerish Doctor Classic первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Kerish Doctor Classic История версий

Kerish Doctor Classic 4.65 добавлена: 01-01-2017

Надёжный инструмент для диагностики и дальнейшего исправления неполадок компьютера, очистки компьютера от цифрового мусора, устранения уязвимостей, а также оптимизации скорости работы системы.nnДвижок программы совершенствовался и развивался в течении 4 лет.nnЗа это время программа набрала обширную базу известных неполадок, уязвимостей и по праву считается одной из лучших программ в своем классе.nnОсновным достоинством этой программы является большое число пунктов диагностики, высокая эффектитвность и непревзойденная скорость работы. Скачать Kerish Doctor Classic бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added the "Startup Optimization" tool based on cloud data Added the "Search Large Files" tool Added the "Search Duplicate Files" tool Added the "Send to Analysis" tool Added the "Domain Map" tool Updated the "Check Installed Software" tool Improved navigation across the program interface (visual tips added) Considerably optimized the performance of the search for digital "junk" Added optional possibility to clean-up application installers Added quick rolling back of fixed problems in the Problem List (by clicking "Ignore the Object" button) Added a possibility to adjust temperature mode thresholds Added a possibility to disable the integration into the Window context menu at first start Added notifications about the deactivation of applications from the black list Added a possibility to scan the domain map (hosts file) for malicious and suspicious records Updated the notification about the detection of vulnerable software Improved the work of the game mode Added threat notification settings Added a possibility to suspend the work of the application Added detailed settings for the Real-time Failure Detection System Added new issues solved by the Real-time Failure Detection System Added new recommendations Added Indonesian language of interface Bug fixed and added a lot of minor improvementsKerish Doctor Classicдобавлена: 09-08-2014Kerish Doctor Classicдобавлена: 28-12-2013Kerish Doctor Classicдобавлена: 20-06-2013Kerish Doctor Classicдобавлена: 03-03-2013