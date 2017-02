Archivarius 3000 4.77 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Archivarius 3000 История версий

Archivarius 3000 4.77 добавлена: 12-12-2016

Archivarius 3000 – утилита для быстрого поиска документов на персональном компьютере, в локальной сети и на съемных носителях (CD, DVD и т.п.) В возможности программы входит полнотекстовый поиск офисных документов и почты, смысловой поиск (с морфологией) на многих языках - русском, украинском, белорусском, английском, немецком и многих других.Archivarius 3000 will allow you to search for documents, search in archives and search by keywoard.Archivarius 3000 is the system which understands natural language queries (English, German, Spanish, French for example). Documents can be searched by keyword or using query language, the same like in Internet search engines. While searching, the program automatically generates all forms of words, which provide full-text documents search in 18 languages.While indexing documents and e-mail, Archivarius 3000 will extract and save full information about them. During search, even if document is not physically accessible, Archivarius 3000 will find it by keywords and determine on which disk the required file is located. Скачать Archivarius 3000 бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.- StuffIt 5, LZ5, SFFS archives are now supported (.sit, .lz5, .dat). - Minor changes.Archivarius 3000добавлена: 15-07-2016Archivarius 3000добавлена: 06-12-2015Archivarius 3000добавлена: 13-08-2015Archivarius 3000добавлена: 31-01-2015