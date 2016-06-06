AudioShell 2.3.6 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
AudioShell это расширение для Проводника MS Windows позволяющее просматривать и редактировать таги музыкальных файлов. AudioShell поддерживает следующие форматы: mp3 (все версии ID3v2), wma, wmv, asf, Apple iTunes aac (m4a и m4p), mp4, ogg и flac (vorbis comment таги), mpc, mp+, monkey's audio, wav pack, optim frog (APE и APEv2 таги). AudioShell добавляет редактор и просмотрщик тагов в окно свойств музыкальных файлов (возможно редактировать несколько файлов за раз), детальную информацию о таге и файле в его подсказке и дополнительные колонки в список файлов проводника. AudioShell полностью поддерживает юникод. Скачать AudioShell бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
fixed bug in ID3v2.4 Unicode tags support
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AudioShell
История версий
AudioShell 2.3.6 добавлена: 16-06-2016
AudioShell 2.3.5
добавлена: 19-05-2016
AudioShell 2.3.4
добавлена: 10-01-2016
AudioShell 2.3.3
добавлена: 20-07-2015
AudioShell 2.3.2
добавлена: 14-07-2015