Aml Maple 5.01 скачать бесплатно для Windows 7

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Aml Maple 5.01
Индикатор языка ввода в текстовом и мышином курсоре

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.00 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 10741

ОС: WinXP, Win7 x32, Win2000, WinOther, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows 10, Windows 8, Win Vista

Размер: 1.10 Мб

Версия от:

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Скачали:: 2,063

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Наглядно покажет, какая раскладка клавиатуры используется в данный момент

Если ваша работа связана непосредственно с набором текстов, то наверняка у вас бывали случаи “забытой раскладки клавиатуры” - ну это когда печатаешь себе печатаешь, уже полторы тысячи знаков набил, а взглянув на монитор, узнаешь что вся твоя писанина напоминает нечто среднее между английским языком и языком индейцев Майя. Конечно, на раскладку то посмотреть было лень! Особенно актуальна данная ситуация когда ты не владеешь методом слепой печати - приходиться постоянно глазеть на клавиатуру, и отрываться на монитор лишь в целях проверки. Можно конечно установить софт для автоматической смены раскладки, но проще всего воспользоваться услугами небольшой Aml Maple. Язык она, конечно, вам не поменяет, но текущую раскладку наглядно покажет, причем не где-то там, в дебрях трея, а прямиком у курсора текстового редактора или мыши. А самое интересное - его цвет будет разным в зависимости от того какой язык в данный момент используется. Aml Maple русскоязычна, и за свое использование просит всего то ничего – 250 рублей. И кстати на официальном сайте за перевод пользовательского интерфейса на другие различные языки и вовсе раздаются бесплатные ключи. Примите к сведению!
Обзор версии 3.20 от: 25-11-2012 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Индикатор, показывающий язык ввода (раскладку клавиатуры) в мышином и текстовом курсоре, непосредственно в месте ввода текста.
  Если Вы работаете с разными языками, то Вы не будете раздражаться "на автомате" набрав текст не в том языке, всего-навсего забыв переключить раскладку клавиатуры. Индикатор языка теперь будет всегда перед глазами, причем именно в том месте, куда и обращен Ваш взгляд — в месте ввода текста.
  Показывает флаг страны или название языка в мышином и текстовом курсоре. Меняет цвет и вид текстового курсора в любом приложении в зависимости от активного языка.
  Например, красный курсор для английского языка, и синий для русского. Всё это — цвета, языки, размеры — легко настраивается. Скачать Aml Maple бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Aml Maple (1.10 Мб)




Changes on the new version:
added: support of language indication in pointer under Windows 88.110; added: indication of window under point in standard mouse pointer (arrow); changed: new URL for renewal license: http://www.amlpages.com/home_am_renewal.php; fixed: info-icon on hyperlinks under Win7;

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Aml Maple История версий

Aml Maple 5.01 добавлена: 26-12-2016
Aml Maple 5.00 добавлена: 10-12-2016
Aml Maple 4.36 добавлена: 16-11-2016
Aml Maple 4.34 добавлена: 27-10-2016
Aml Maple 4.33 добавлена: 07-08-2016




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Параметры
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Интерфейс
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Стабильность
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Практичность
  • Currently 3/5.
3 / 5
Хорошо

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