WinTools.net Ultimate История версий

WinTools.net Ultimate 17.2.1 добавлена: 01-02-2017

WinTools.net Ultimate Edition - набор инструментов, предназначенный для повышения производительности операционной системы MS Windows и поддержания его на высоком уровне на протяжении всего эксплуатационного периода.WinTools.net Ultimate содержит инструменты: Clean Uninstaller, Scan Files, Scan Registry, Scan Shortcuts, Startup Manager, Tweak UI, Net Tweaker, The Privacy. Скачать WinTools.net Ultimate бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.version 17.2.1 (January 27, 2017) + SysWOW64 path was added in Control Panel tab + Screen Savers tab was updated for Windows 10 + minor changes of interface + lng-files were updatedWinTools.net Ultimateдобавлена: 06-12-2016WinTools.net Ultimateдобавлена: 23-10-2016WinTools.net Ultimateдобавлена: 24-07-2016WinTools.net Ultimateдобавлена: 23-05-2016