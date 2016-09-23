WinTools.net Home 16.3 скачать бесплатно для Windows 7

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WinTools.net Home 16.3
Повышение производительности операционной системы MS Windows.

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2799

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Windows Media Center Edition 2005, Windows 10, Windows 8, Win Vista

Размер: 2.54 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 882

Полная информация>>

Скриншоты
WinTools.net Home 16.3 скриншот

Скриншоты
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Описание

WinTools.net Home Edition - набор инструментов, предназначенный для повышения производительности операционной системы MS Windows и поддержания его на высоком уровне на протяжении всего эксплуатационного периода.
  
  WinTools.net Home содержит инструменты: Clean Uninstaller, Scan Files, Scan Registry, Start Up, Tweak UI. Скачать WinTools.net Home бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать WinTools.net Home (2.54 Мб)




Changes on the new version:
version 16.3.0 (March 30, 2016) + ScanFiles patterns were updated + StartUp algorithm was updated + minor changes of interface * SplashScreen bug was fixed

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WinTools.net Home История версий

WinTools.net Home 16.3 добавлена: 23-09-2016
WinTools.net Home 12.2 добавлена: 19-04-2012
WinTools.net Home 12.1 добавлена: 08-03-2012
WinTools.net Home 11.1 добавлена: 21-02-2011
WinTools.net Home 10.08 добавлена: 09-08-2010




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