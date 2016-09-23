WinTools.net Home 16.3 скачать бесплатно для Windows 7

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WinTools.net Home История версий

WinTools.net Home 16.3 добавлена: 23-09-2016

WinTools.net Home Edition - набор инструментов, предназначенный для повышения производительности операционной системы MS Windows и поддержания его на высоком уровне на протяжении всего эксплуатационного периода.WinTools.net Home содержит инструменты: Clean Uninstaller, Scan Files, Scan Registry, Start Up, Tweak UI. Скачать WinTools.net Home бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.version 16.3.0 (March 30, 2016) + ScanFiles patterns were updated + StartUp algorithm was updated + minor changes of interface * SplashScreen bug was fixedWinTools.net Homeдобавлена: 19-04-2012WinTools.net Homeдобавлена: 08-03-2012WinTools.net Homeдобавлена: 21-02-2011WinTools.net Homeдобавлена: 09-08-2010