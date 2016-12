Описание

Registry Defragmentation - дефрагментатор системного реестра всех операционных систем Windows. Программа удаляет лишние включения в реестре, оставшиеся после установки и удаления приложений, исправляет линейную структуру реестра, оптимизирует и дефрагментирует реестр, что позволяет повысить быстродействие и стабильность работы ПК.

Registry Defragmentation - это маленькая утилита, которая обеспечивает большой

прирост производительности Вашему компьютеру. Эта программа выполняет физическую дефрагментацию реестра Windows для придания ему линейной структуры. Реестр - это сердце любой операционной системы и именно от него в большой степени зависит то, как быстро загружается Ваш компьютер и стартуют программы, а также скорость обработки комманд.

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Registry Defragmentation первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Registry Defragmentation История версий

Registry Defragmentation 9.12.7.20 добавлена: 16-09-2016

Скачать Registry Defragmentation бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.+ added Russian Help +/- Updated Russian language files +/- Improved Windows 7 compatibility +/- Improved Vista 64-bit compatibility +/- Improved compatibility with third-party system tools - Fixed problem with false virus detection - Fixed minor bugsRegistry Defragmentationдобавлена: 12-08-2016Registry Defragmentationдобавлена: 27-03-2016Registry Defragmentationдобавлена: 27-12-2015Registry Defragmentationдобавлена: 03-08-2015