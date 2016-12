Advanced Registry Doctor Pro 9.12.8.29 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Advanced Registry Doctor Pro История версий

Advanced Registry Doctor Pro 9.12.8.29 добавлена: 06-09-2016

Реестр - это одна из наиболее важных составляющих ОС Windows, которая оказывает решающее влияние на работу компьютера. К несчастью, по мере инсталляции и удаления всё большего количества программ, реестр всё сильнее становится похожим на цифровую кучу мусора переполненную испорченными ярлыками, неправильными файловыми расширениями, недостающими записями, что заметно тормозит работу компьютера.Advanced Registry Doctor Pro умеет сканировать, диагностировать и лечить многие проблемы реестра, что позволяет предотвратить возможные сбои и существенно ускоряет время загрузки Вашего компьютера. Кроме этого, программа снабжена набором продвинутых опций, таких как деврагментатор реестра, встроенный планировщик, возможность сохранять и восстанавливать реестр и др.Пограмма просматривает следующие секции для того чтобы найти вероятных "вредителей реестра": пути программ, информация об удалении программ, COM/ActiveX объекты, файлы помощи, файловые расширения, файлы шрифтов, список наиболее недавно использованных файлов, динамические библиотеки и папки общего доступа, программы автоматически стартующи вместе с Windows, Windows/MS-DOS ярлыки. Опция автоматического исправления указывает на то, что любой человек несмотря на уровень своей компьютерной образованности может решать проблемы реестра простым нажатием кнопки. Продвинутые пользователи могут сами исправлять найденные ошибки. Скачать Advanced Registry Doctor Pro бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.+ added "Undo All" feature at History Wizard +/- Improved compatibility with Adobe Software Packages +/- Improved compatibility with Windows 7 UAC +/- Updated "License Manager" +/- Updated "Undo Wizard" +/- Updated Registry Defragmentation - Fixed small bugsAdvanced Registry Doctor Proдобавлена: 09-08-2016Advanced Registry Doctor Proдобавлена: 22-03-2016Advanced Registry Doctor Proдобавлена: 04-01-2016Advanced Registry Doctor Proдобавлена: 05-08-2015