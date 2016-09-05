Advanced Registry Doctor Lite 9.12.9.1031 скачать бесплатно для Windows 7

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Advanced Registry Doctor Lite 9.12.9.1031
Advanced Registry Doctor Pro умеет сканировать, диагностировать и лечить многие проблемы реестра, что позволяет предотвратить возможные сбои и существенно ускоряет время загрузки Вашего компьютера.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 11481

ОС: Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Win Vista

Размер: 2.72 Мб

Версия от:

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Описание

Реестр - это одна из наиболее важных составляющих ОС Windows, которая оказывает решающее влияние на работу компьютера. К несчастью, по мере инсталляции и удаления всё большего количества программ, реестр всё сильнее становится похожим на цифровую кучу мусора, переполненную испорченными ярлыками, неправильными файловыми расширениями, недостающими записями, что заметно тормозит работу компьютера.
  
  Advanced Registry Doctor Pro умеет сканировать, диагностировать и лечить многие проблемы реестра, что позволяет предотвратить возможные сбои и существенно ускоряет время загрузки Вашего компьютера. Кроме этого, программа снабжена набором продвинутых опций, таких как дефрагментатор реестра, встроенный планировщик, возможность сохранять и восстанавливать реестр и др.
  
  Программа просматривает следующие секции для того чтобы найти вероятных "вредителей реестра": пути программ, информация об удалении программ, COM/ActiveX объекты, файлы помощи, файловые расширения, файлы шрифтов, список наиболее недавно использованных файлов, динамические библиотеки и папки общего доступа, программы автоматически стартующими вместе с Windows, Windows/MS-DOS ярлыки. Опция автоматического исправления указывает на то, что любой человек, несмотря на уровень своей компьютерной образованности, может решать проблемы реестра простым нажатием кнопки. Продвинутые пользователи могут сами исправлять найденные ошибки. Скачать Advanced Registry Doctor Lite бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Advanced Registry Doctor Lite (2.72 Мб)




Changes on the new version:
updated Simplified Chinese language;updated "Web Update" Wizard;Updated Startup Wizard. Fixed a problems with false alarms;fixed minor bugs with compatibility (Vista)

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Advanced Registry Doctor Lite История версий

Advanced Registry Doctor Lite 9.12.9.1031 добавлена: 18-09-2016
Advanced Registry Doctor Lite 9.12.9.1029 добавлена: 19-07-2016
Advanced Registry Doctor Lite 9.12.8.1029 добавлена: 23-03-2016
Advanced Registry Doctor Lite 9.12.8.1022 добавлена: 28-01-2016
Advanced Registry Doctor Lite 9.10.8.1022 добавлена: 08-08-2015




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