Comfort Typing Lite 7.4 скачать бесплатно для Windows 7

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Comfort Typing Lite 7.4
Улучшенный переключатель раскладки, достойная замена Punto Switcher

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 9.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2025

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Win Vista

Размер: 3.52 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 655

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Comfort Typing Lite 7.4 скриншот

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Описание

Усовершенствованный переключатель раскладки со встроенным менеджером шаблонов и автоподсказкой слов. Поддерживает любые раскладки и любые европейские языки. Достойная замена Punto Switcher.
  
  Comfort Typing поможет вам быстро печатать часто повторяющийся текст, на печать которого вы раньше попусту тратили свое время.
  
  Используя Comfort Typing вы сможете:
  + Переключать язык ввода или раскладку последних напечатанных символов.
  + Изменять язык ввода или раскладку выделенных символов.
  + Изменять регистр выделенных символов.
  + Настроить любую клавишу для переключения раскладки.
  + Включить отображение флага языка ввода рядом с кареткой.
  + Включить отображение флага языка ввода в системном трее (рядом с часами).
  
  Comfort Typing идеально подойдет тем пользователям, кто использует несколько языков ввода и при этом не доверяет смену языка ввода или раскладки автоматическим переключателям.
  
  Имеет полную совместимость с Microsoft Windows Vista, XP и 7. Скачать Comfort Typing Lite бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Comfort Typing Lite (3.52 Мб)




Changes on the new version:
Improved Windows 10 Compatibility. Slovenian interface language has been added. Some other improvements and bug fixes.

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Comfort Typing Lite История версий

Comfort Typing Lite 7.4 добавлена: 23-12-2015
Comfort Typing Lite 7.3 добавлена: 24-05-2015
Comfort Typing Lite 7.2 добавлена: 15-01-2015
Comfort Typing Lite 7.1 добавлена: 02-06-2014
Comfort Typing Lite 7.0 добавлена: 28-02-2013




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