Comfort Typing Lite 7.4 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Comfort Typing Lite первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Comfort Typing Lite История версий

Comfort Typing Lite 7.4 добавлена: 23-12-2015

Усовершенствованный переключатель раскладки со встроенным менеджером шаблонов и автоподсказкой слов. Поддерживает любые раскладки и любые европейские языки. Достойная замена Punto Switcher.Comfort Typing поможет вам быстро печатать часто повторяющийся текст, на печать которого вы раньше попусту тратили свое время.Используя Comfort Typing вы сможете:+ Переключать язык ввода или раскладку последних напечатанных символов.+ Изменять язык ввода или раскладку выделенных символов.+ Изменять регистр выделенных символов.+ Настроить любую клавишу для переключения раскладки.+ Включить отображение флага языка ввода рядом с кареткой.+ Включить отображение флага языка ввода в системном трее (рядом с часами).Comfort Typing идеально подойдет тем пользователям, кто использует несколько языков ввода и при этом не доверяет смену языка ввода или раскладки автоматическим переключателям.Имеет полную совместимость с Microsoft Windows Vista, XP и 7. Скачать Comfort Typing Lite бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Improved Windows 10 Compatibility. Slovenian interface language has been added. Some other improvements and bug fixes.Comfort Typing Liteдобавлена: 24-05-2015Comfort Typing Liteдобавлена: 15-01-2015Comfort Typing Liteдобавлена: 02-06-2014Comfort Typing Liteдобавлена: 28-02-2013