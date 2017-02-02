Comfort On-Screen Keyboard Lite 7.5 скачать бесплатно для Windows 7

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Comfort On-Screen Keyboard Lite 7.5
Виртуальная экранная клавиатура для простых и сенсорных экранов: UMPC, Tablet PC

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 9.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 6591

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008r2, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Editi

Размер: 5.38 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,399

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Описание

Уникальная виртуальная экранная клавиатура. Разработана специально для использования на компьютерах с сенсорным экраном - UMPC, TabletPC, TouchScreen. Отображает иконки быстрых клавиш Windows и популярных программ. Возможно использование для обучения слепому десятипальцевому методу печати на клавиатуре, т.к. при использовании экранной клавиатуры Comfort On-Screen Keyboard вы видите, какие клавиши вы нажимаете не отрывая взгляда от монитора.
  
  Полностью поддерживает русский язык.
  
  Ключевые возможности Comfort On-Screen Keyboard:
  + Отображение иконок быстрых клавиш Windows и популярных программ.
  + Отображение реальных печатных символов при любом языке ввода, что позволяет печатать текст без имеющейся локализованной клавиатуры.
  + Изменение вида клавиатуры (расположение, размер и количество клавиш; цвет и оформление) с возможностью выбора из большого количества готовых шаблонов (без необходимости покупки новой клавиатуры :-)
  + Раскрашивание зон пальцев (при желании) для обучения печати слепым десятипальцевым методом. Это удобно, т.к. при нажатии клавиши на обычной клавиатуре она отображается нажатой на экранной клавиатуре!
  
  Comfort On-Screen Keyboard поможет вам контролировать процесс печати без постоянного перемещения взгляда с клавиатуры на монитор и обратно. Это снизит нагрузку на ваши глаза и шею, и как результат поможет избежать головных болей.
  
  Comfort On-Screen Keyboard удобно использовать как справочник быстрых клавиш приложений. Имея под рукой наглядный справочник быстрых клавиш, вы сможете использовать клавиатуру более эффективно и значительно ускорите выполнение своих задач.
  
  Имеет полную совместимость с Microsoft Windows Vista, XP и 7. Скачать Comfort On-Screen Keyboard Lite бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Comfort On-Screen Keyboard Lite (5.38 Мб)




Changes on the new version:
Improved Windows 10 Compatibility. Improved Dutch language interface. Fixed issue with double letter entry when typing with the stylus or pen. Fixed issue with computer restart. Some other bugfixes and improvements.

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Comfort On-Screen Keyboard Lite История версий

Comfort On-Screen Keyboard Lite 7.5 добавлена: 20-02-2017
Comfort On-Screen Keyboard Lite 7.4 добавлена: 05-11-2015
Comfort On-Screen Keyboard Lite 7.3 добавлена: 22-04-2015
Comfort On-Screen Keyboard Lite 7.2 добавлена: 12-01-2015
Comfort On-Screen Keyboard Lite 7.1 добавлена: 05-02-2014




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