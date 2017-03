Comfort Keys Pro 7.5 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Comfort Keys Pro первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Comfort Keys Pro История версий

Comfort Keys Pro 7.5 добавлена: 09-02-2017

Узнайте как выполнять рутинную работу быстро и удобно с помощью быстрых клавиш!Экономьте силы и время с нашим менеджером быстрых клавиш нового поколения.С помощью Comfort Keys вы сможете:+ Запускать все необходимые для работы программы и открывать избранные веб-страницы, нажав всего одну быструю клавишу.+ Вставлять заданный ранее текст (шаблоны писем, подписи, пароли, приветствия, телефоны, адреса и т.п.) с помощью быстрой клавиши или встроенного менеджера шаблонов.+ Изменять раскладку и регистр уже напечатанного текста.+ Быстро и удобно регулировать громкость звука.+ Записать последовательные нажатия нескольких клавиш и воспроизводить их множество раз.+ Заблокировать некоторые клавиши или заменить нажатие одной клавиши на нажатие другой.+ И многое другое.Мы позаботились о том, чтобы у вас всегда под рукой был справочник быстрых клавиш. Для этого мы встроили полнофункциональную экранную клавиатуру, на которой отображаются все доступные вам быстрые клавиши.Также для удобства вашей работы мы встроили в Comfort Keys несколько полезных утилит:+ Менеджер буфера обмена.+ Менеджер текстовых и графических шаблонов.+ Улучшенное окно переключения между приложениями.+ Флаг языка ввода, который всегда находится рядом с текстовым курсором и помогает определить текущий язык ввода.+ Окно истории запущенных ранее программ с возможностью повторного запуска. Скачать Comfort Keys Pro бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Improved Windows 10 Compatibility. Fixed issue with double letter entry when typing with the stylus or pen. Fixed issue with computer restart. Some other bugfixes and improvements.Comfort Keys Proдобавлена: 04-11-2015Comfort Keys Proдобавлена: 20-04-2015Comfort Keys Proдобавлена: 06-12-2014Comfort Keys Proдобавлена: 28-01-2014