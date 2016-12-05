WinCatalog 2009 16.3 скачать бесплатно для Windows 7

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WinCatalog 2009 16.3 обновлено
Каталогизатор файлов с продвинутым поиском. Операторы поиска &quot;AND&quot;, &quot;NOT&quot;, и др.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2653

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win Vista

Размер: 25.13 Мб

Версия от:

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Полная информация>>

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WinCatalog 2009 16.3 скриншот
WinCatalog 2009 16.3 скриншот
WinCatalog 2009 16.3 скриншот
WinCatalog 2009 16.3 скриншот

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Описание

Предположим, что у Вас есть два диска, на которых записаны mp3 файлы разных исполнителей. Как быстро узнать, на каком из этих двух дисков находится нужная Вам композиция? Вставить диск в привод и посмотреть есть ли на нем нужная песня. Если ее там нет, значит она на втором диске. А что если дисков не два, а 3 или 10? Сколько времени понадобится на поиск?
  
  Правильный ответ - считанные секунды. Если, конечно, Вы используете WinCatalog.
  
  Всё очень просто. Когда Вы записываете или приобретаете новый диск, вы добавляете его в WinCatalog. Программа запоминает какие файлы находятся на диске.
  
  Позже, когда возникает необходимость найти какой-нибудь файл, достаточно лишь запустить WinCatalog, набрать часть имени файла (а в случае с mp3 - любую информацию из ID3 тэгов), и WinCatalog покажет на каком диске записан файл, и даже подскажет на какой полке Вы его храните!
  
  Для «продвинутых» пользователей есть возможность сложного поиска с использованием операторов «AND», «NOT» и других. Такой поиск позволяет находить только нужные файлы среди тысяч похожих имен.
  
  Описанный выше механизм работает не только для mp3, но и для файлов вообще. Кстати говоря, WinCatalog может сканировать внутри архивов, так что все Ваши backup'ы тоже будут учтены. Причем WinCatalog может сканировать не только в ZIP архивах, но и в RAR. А начиная с версии 2.5, еще и в 7zip.
  
  Программа не бесплатная, но лицензия стоит всего 250 рублей. Приобрести ее можно на SoftKey.ru.
  
  А бесплатную полнофункциональную демо-версию можно скачать с нашего сайта. В ней всего одно ограничение - можно добавить не более 5 дисков. Но для ознакомления вполне хватит.
  
  Надеюсь, что программа Вам понравится, а вложение многократно окупится.
  
  С уважением, Русаков Михаил. Автор программы WinCatalog. Скачать WinCatalog 2009 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать WinCatalog 2009 (25.13 Мб)




Changes on the new version:
More/less buttons for progress dialog An ability to import and export Tags from/to text files Bug fixes and improvements

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Комментарии.

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WinCatalog 2009 История версий

WinCatalog 2009 16.3 добавлена: 22-12-2016
WinCatalog 2009 16.1 добавлена: 15-07-2016
WinCatalog 2009 16 добавлена: 17-04-2016
WinCatalog 2009 15.5 добавлена: 08-02-2016
WinCatalog 2009 13 добавлена: 22-01-2015




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