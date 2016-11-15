USB Safely Remove 5.4.6 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе USB Safely Remove первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





USB Safely Remove История версий

USB Safely Remove 5.4.6 добавлена: 15-11-2016

USB Safely Remove - это менеджер USB устройств, он экономит время и расширяет возможности пользователя при активной работе с флэшками, переносными винчестерами, кард-ридерами и другими гаджетами.nnПрограмма дает удобное безопасное извлечение, избавленное от недостатков встроенного в Windows, показывает какие программы мешают извлечь устройство, убирает диски пустых слотов кард-ридеров, умеет возвращать обратно отключенные устройства и содержит массу других функций для комфортной и приятной работы с hot-plug устройствами (USB, SATA, FireWire, PCMCIA). Скачать USB Safely Remove бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.1. High-DPI support 2. Huge bug-fix 3. Usability improvements 4. Improved command lineUSB Safely Removeдобавлена: 03-01-2015USB Safely Removeдобавлена: 08-04-2013USB Safely Removeдобавлена: 04-08-2011USB Safely Removeдобавлена: 25-06-2011