USB Safely Remove 5.4.6 скачать бесплатно для Windows 7

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USB Safely Remove 5.4.6 обновлено
Менеджер USB устройств, незаменимый инструмент для активного пользователя USB

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 6901

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2003, Win8 x32, Win8 x64, Win Vista

Размер: 4.16 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,208

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

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Описание

USB Safely Remove - это менеджер USB устройств, он экономит время и расширяет возможности пользователя при активной работе с флэшками, переносными винчестерами, кард-ридерами и другими гаджетами.nnПрограмма дает удобное безопасное извлечение, избавленное от недостатков встроенного в Windows, показывает какие программы мешают извлечь устройство, убирает диски пустых слотов кард-ридеров, умеет возвращать обратно отключенные устройства и содержит массу других функций для комфортной и приятной работы с hot-plug устройствами (USB, SATA, FireWire, PCMCIA). Скачать USB Safely Remove бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать USB Safely Remove (4.16 Мб)




Changes on the new version:
1. High-DPI support 2. Huge bug-fix 3. Usability improvements 4. Improved command line

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USB Safely Remove История версий

USB Safely Remove 5.4.6 добавлена: 15-11-2016
USB Safely Remove 5.3.3 добавлена: 03-01-2015
USB Safely Remove 5.2.1 добавлена: 08-04-2013
USB Safely Remove 4.7.1 добавлена: 04-08-2011
USB Safely Remove 4.6.2 добавлена: 25-06-2011




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