SoftAmbulance Photo Undelete 5.19 скачать бесплатно для Windows 7

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SoftAmbulance Photo Undelete 5.19
Восстановление удаленных фотографий и RAW файлов с вашей цифровой камеры.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 44.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2445

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012, Win8 x32, Win8 x64, Win10 x32, Win10 x64, Win Vista

Размер: 24.12 Мб

Версия от:

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Скачали:: 670

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Описание

Удален великолепный кадр? Случайно отформатирована карта памяти? Восстановите удаленные изображения быстро и эффективно! SoftAmbulance Photo Undelete автоматически находит и восстанавливает цифровые фотографии, случайно удаленные с вашей камеры, карты памяти или жесткого диска.
  Не рискуйте своими драгоценными фотографиями и доверьтесь профи! SoftAmbulance Photo Undelete - мощный специализированный инструмент, разработанный специально для восстановления цифровых изображений. Уникальная технология восстановления изображений тщательно сканирует карту памяти, чтобы обнаружить и реконструировать цифровые фото вплоть до последнего бита. Даже если части файла утеряны, восстановитель изображений обеспечивает возврат фотографий в корректном формате, пригодном для просмотра и редактирования изображений.
  Форматы JPEG, GIF, TIFF, PNG и BMP поддерживаются так же хорошо, как и менее популярные и экзотические форматы. Абсолютным хитом SoftAmbulance Photo Undelete делает его способность восстанавливать RAW файлы, широко распространенные в цифровых SLR камерах и в продвинутых цифровых "мыльницах". Восстановления удаленных и тщательная реконструкция поврежденных RAW файлов делает SoftAmbulance Photo Undelete лучшим выбором для профессиональных фотографов и фото-энтузиастов. SoftAmbulance Photo Undelete напрямую взаимодействует с TWAIN -протоколом цифровых фото- и видеокамер, обеспечивая наилучший результат, и повышает шанс благополучного восстановления.
  Не надо быть компьютерным гением, чтобы восстановить цифровые фото, используя SoftAmbulance Photo Undelete. Интуитивный и удобный мастер проведет вас через процесс восстановления, обнаруживая удаленные фотографии на карте памяти и показывая вам превью. Ваша задача - выбрать файлы для восстановления, отмечая их галочками или кнопкой "Выбрать все". Благодаря предпросмотру до восстановления, доступному в бесплатной версии, вы можете быть уверены, что все файлы которые вы видите, будут восстановлены, не оплачивая ничего наперед! Скачать SoftAmbulance Photo Undelete бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать SoftAmbulance Photo Undelete (24.12 Мб)




Changes on the new version:
Added new export option: CDDVD burning.

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SoftAmbulance Photo Undelete История версий

SoftAmbulance Photo Undelete 5.19 добавлена: 12-01-2016
SoftAmbulance Photo Undelete 5.14 добавлена: 03-01-2015
SoftAmbulance Photo Undelete 4.74 добавлена: 31-07-2014
SoftAmbulance Photo Undelete 4.68 добавлена: 08-01-2014
SoftAmbulance Photo Undelete 4.67 добавлена: 04-11-2013




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