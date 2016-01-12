SoftAmbulance Photo Undelete 5.19 скачать бесплатно для Windows 7

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SoftAmbulance Photo Undelete История версий

SoftAmbulance Photo Undelete 5.19 добавлена: 12-01-2016

Удален великолепный кадр? Случайно отформатирована карта памяти? Восстановите удаленные изображения быстро и эффективно! SoftAmbulance Photo Undelete автоматически находит и восстанавливает цифровые фотографии, случайно удаленные с вашей камеры, карты памяти или жесткого диска.Не рискуйте своими драгоценными фотографиями и доверьтесь профи! SoftAmbulance Photo Undelete - мощный специализированный инструмент, разработанный специально для восстановления цифровых изображений. Уникальная технология восстановления изображений тщательно сканирует карту памяти, чтобы обнаружить и реконструировать цифровые фото вплоть до последнего бита. Даже если части файла утеряны, восстановитель изображений обеспечивает возврат фотографий в корректном формате, пригодном для просмотра и редактирования изображений.Форматы JPEG, GIF, TIFF, PNG и BMP поддерживаются так же хорошо, как и менее популярные и экзотические форматы. Абсолютным хитом SoftAmbulance Photo Undelete делает его способность восстанавливать RAW файлы, широко распространенные в цифровых SLR камерах и в продвинутых цифровых "мыльницах". Восстановления удаленных и тщательная реконструкция поврежденных RAW файлов делает SoftAmbulance Photo Undelete лучшим выбором для профессиональных фотографов и фото-энтузиастов. SoftAmbulance Photo Undelete напрямую взаимодействует с TWAIN -протоколом цифровых фото- и видеокамер, обеспечивая наилучший результат, и повышает шанс благополучного восстановления.Не надо быть компьютерным гением, чтобы восстановить цифровые фото, используя SoftAmbulance Photo Undelete. Интуитивный и удобный мастер проведет вас через процесс восстановления, обнаруживая удаленные фотографии на карте памяти и показывая вам превью. Ваша задача - выбрать файлы для восстановления, отмечая их галочками или кнопкой "Выбрать все". Благодаря предпросмотру до восстановления, доступному в бесплатной версии, вы можете быть уверены, что все файлы которые вы видите, будут восстановлены, не оплачивая ничего наперед! Скачать SoftAmbulance Photo Undelete бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added new export option: CDDVD burning.SoftAmbulance Photo Undeleteдобавлена: 03-01-2015SoftAmbulance Photo Undeleteдобавлена: 31-07-2014SoftAmbulance Photo Undeleteдобавлена: 08-01-2014SoftAmbulance Photo Undeleteдобавлена: 04-11-2013