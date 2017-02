SoftAmbulance Partition Doctor 6.32 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе SoftAmbulance Partition Doctor первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





SoftAmbulance Partition Doctor История версий

SoftAmbulance Partition Doctor 6.32 добавлена: 04-12-2015

Восстановите поврежденные диски и утерянные разделы при помощи SoftAmbulance Partition Doctor.Случайно удалили файлы и папки? Отформатировали жесткий диск по ошибке? SoftAmbulance Partition Doctor вылечит ваш винчестер, исцелит таблицы разделов и загрузчики, автоматически восстановит поврежденные файлы и структуры папок!Встроенные в Windows инструменты проверки дисков решают простые проблемы, но не помогут в сложных случаях. Scandisk разрабатывался для восстановления утеряной структуры папок в случае форматирования или серьезных повреждений диска.SoftAmbulance Partition Doctor разработан для спасения максимально возможного количества данных из испорченной файловой системы и поврежденных жестких дисков легко и эффективно. Мастер проведет вас через процесс глубокого сканирования жестких дисков в поисках утерянных и поврежденных разделов, создания новой структуры файлов и папок, позволяя вам выбирать нужные файлы и папки.Partition Doctor возвращает удаленные и реконструирует поврежденные картинки, если их частей были потеряны при перезаписи. Восстановление файлов гарантирует, что изображения откроются без проблем для просмотра и редактирования. Программа тщательно ищет и реконструирует файлы более 300 форматов, включая документы Microsoft Office, 3D Studio Max, AutoCAD, музыкальные и видео файлы, открывая вам доступ к использованию восстановленных файлов.Для гарантии высочайшего уровня надежности, SoftAmbulance Partition Doctor использует низкоуровневое сканирование секторов в процессе работы с поврежденными дисками и файловыми системами. В качестве дополнительной меры безопасности, можно создать виртуальный образ жесткого диска для восстановления можно без участия поврежденного винчестера. Меры предосторожности гарантируют высший уровень безопасности вашей информации.SoftAmbulance Partition Doctor автоматически ищет и восстанавливает файлы, папки, разделы и системные структуры, такие как NTFS, FAT, MFT и MBR, и поддерживает все версии Windows. Скачать SoftAmbulance Partition Doctor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.SoftAmbulance Partiton Doctor: Added export to CDDVD media and FTP server. Added scan mode for EXT2EXT3 and HFS filesystems. Documentation fixed and updated.SoftAmbulance Partition Doctorдобавлена: 17-03-2015SoftAmbulance Partition Doctorдобавлена: 30-12-2014SoftAmbulance Partition Doctorдобавлена: 29-07-2014SoftAmbulance Partition Doctorдобавлена: 02-01-2014