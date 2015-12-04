SoftAmbulance Partition Doctor 6.32 скачать бесплатно для Windows 7

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SoftAmbulance Partition Doctor 6.32
Автоматическое восстановление поврежденных дисков, разделов, файлов и папок

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 139.90 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 4286

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012, Win8 x32, Win8 x64, Win10 x32, Win10 x64, Win Vista

Размер: 23.00 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,216

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Нет скриншотов

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Описание

Восстановите поврежденные диски и утерянные разделы при помощи SoftAmbulance Partition Doctor.
  Случайно удалили файлы и папки? Отформатировали жесткий диск по ошибке? SoftAmbulance Partition Doctor вылечит ваш винчестер, исцелит таблицы разделов и загрузчики, автоматически восстановит поврежденные файлы и структуры папок!
  Встроенные в Windows инструменты проверки дисков решают простые проблемы, но не помогут в сложных случаях. Scandisk разрабатывался для восстановления утеряной структуры папок в случае форматирования или серьезных повреждений диска.
  SoftAmbulance Partition Doctor разработан для спасения максимально возможного количества данных из испорченной файловой системы и поврежденных жестких дисков легко и эффективно. Мастер проведет вас через процесс глубокого сканирования жестких дисков в поисках утерянных и поврежденных разделов, создания новой структуры файлов и папок, позволяя вам выбирать нужные файлы и папки.
  Partition Doctor возвращает удаленные и реконструирует поврежденные картинки, если их частей были потеряны при перезаписи. Восстановление файлов гарантирует, что изображения откроются без проблем для просмотра и редактирования. Программа тщательно ищет и реконструирует файлы более 300 форматов, включая документы Microsoft Office, 3D Studio Max, AutoCAD, музыкальные и видео файлы, открывая вам доступ к использованию восстановленных файлов.
  Для гарантии высочайшего уровня надежности, SoftAmbulance Partition Doctor использует низкоуровневое сканирование секторов в процессе работы с поврежденными дисками и файловыми системами. В качестве дополнительной меры безопасности, можно создать виртуальный образ жесткого диска для восстановления можно без участия поврежденного винчестера. Меры предосторожности гарантируют высший уровень безопасности вашей информации.
  SoftAmbulance Partition Doctor автоматически ищет и восстанавливает файлы, папки, разделы и системные структуры, такие как NTFS, FAT, MFT и MBR, и поддерживает все версии Windows. Скачать SoftAmbulance Partition Doctor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать SoftAmbulance Partition Doctor (23.00 Мб)




Changes on the new version:
SoftAmbulance Partiton Doctor: Added export to CDDVD media and FTP server. Added scan mode for EXT2EXT3 and HFS filesystems. Documentation fixed and updated.

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SoftAmbulance Partition Doctor История версий

SoftAmbulance Partition Doctor 6.32 добавлена: 04-12-2015
SoftAmbulance Partition Doctor 6.12 добавлена: 17-03-2015
SoftAmbulance Partition Doctor 5.04 добавлена: 30-12-2014
SoftAmbulance Partition Doctor 5.01 добавлена: 29-07-2014
SoftAmbulance Partition Doctor 4.96 добавлена: 02-01-2014




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