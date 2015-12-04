SoftAmbulance Partition Doctor 6.32 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Восстановите поврежденные диски и утерянные разделы при помощи SoftAmbulance Partition Doctor.
Случайно удалили файлы и папки? Отформатировали жесткий диск по ошибке? SoftAmbulance Partition Doctor вылечит ваш винчестер, исцелит таблицы разделов и загрузчики, автоматически восстановит поврежденные файлы и структуры папок!
Встроенные в Windows инструменты проверки дисков решают простые проблемы, но не помогут в сложных случаях. Scandisk разрабатывался для восстановления утеряной структуры папок в случае форматирования или серьезных повреждений диска.
SoftAmbulance Partition Doctor разработан для спасения максимально возможного количества данных из испорченной файловой системы и поврежденных жестких дисков легко и эффективно. Мастер проведет вас через процесс глубокого сканирования жестких дисков в поисках утерянных и поврежденных разделов, создания новой структуры файлов и папок, позволяя вам выбирать нужные файлы и папки.
Partition Doctor возвращает удаленные и реконструирует поврежденные картинки, если их частей были потеряны при перезаписи. Восстановление файлов гарантирует, что изображения откроются без проблем для просмотра и редактирования. Программа тщательно ищет и реконструирует файлы более 300 форматов, включая документы Microsoft Office, 3D Studio Max, AutoCAD, музыкальные и видео файлы, открывая вам доступ к использованию восстановленных файлов.
Для гарантии высочайшего уровня надежности, SoftAmbulance Partition Doctor использует низкоуровневое сканирование секторов в процессе работы с поврежденными дисками и файловыми системами. В качестве дополнительной меры безопасности, можно создать виртуальный образ жесткого диска для восстановления можно без участия поврежденного винчестера. Меры предосторожности гарантируют высший уровень безопасности вашей информации.
SoftAmbulance Partition Doctor автоматически ищет и восстанавливает файлы, папки, разделы и системные структуры, такие как NTFS, FAT, MFT и MBR, и поддерживает все версии Windows. Скачать SoftAmbulance Partition Doctor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
SoftAmbulance Partiton Doctor:
Added export to CDDVD media and FTP server.
Added scan mode for EXT2EXT3 and HFS filesystems.
Documentation fixed and updated.
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SoftAmbulance Partition Doctor
История версий
SoftAmbulance Partition Doctor 6.32 добавлена: 04-12-2015
SoftAmbulance Partition Doctor 6.12
добавлена: 17-03-2015
SoftAmbulance Partition Doctor 5.04
добавлена: 30-12-2014
SoftAmbulance Partition Doctor 5.01
добавлена: 29-07-2014
SoftAmbulance Partition Doctor 4.96
добавлена: 02-01-2014