Office DocumentsRescue Professional 6.14 скачать бесплатно для Windows 7

Office DocumentsRescue Professional История версий

Office DocumentsRescue Professional 6.14 добавлена: 09-03-2016

Office DocumentsRescue Professional восстанавливает утерянные данные с жесткого диска, карт CompactFlash (I/II), IBM MicroDrive, SmartMedia, MutimediaCard (MMCs), SecureDigital (SD) и MemoryStick, CD/DVD дисков и любых других устройств хранения данных. Программа поддерживает широкий диапазон форматов: DOC, XLS, PPT, RTF, LIT, 3DS и т.д. nnDocumentsRescue Pro - эффективный инструмент восстановления документов Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio и многих других популярных офисных форматов. Программа восстановит документы, потерянные из-за сбоя оборудования, случайного удаления файла (даже если Корзина была очищена), форматирования жесткого диска, и даже в тех случаях, когда документ еще не был сохранен! Притом, что программа проста в применении и может с легкостью использоваться новичками, она обладает расширенными режимами с дополнительными функциями для квалифицированных пользователей. DocumentsRescue Pro – это не просто программа восстановления удаленных файлов, она может легко, быстро и абсолютно надежно реконструировать потерянные документы, даже в случае если предыдущие попытки восстановления другими программами результата не принесли. Скачать Office DocumentsRescue Professional бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Version 6.14: Flicking reduced in interface; Removed unnecessary files from installation; Fixed critical bug in logging system; Fixed critical bug with determining of creation/modification/access date of the file on NTFS; Fixed critical bug in file recovery process; And more...Office DocumentsRescue Professionalдобавлена: 09-10-2015Office DocumentsRescue Professionalдобавлена: 27-04-2015Office DocumentsRescue Professionalдобавлена: 06-11-2013Office DocumentsRescue Professionalдобавлена: 30-12-2012