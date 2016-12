Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе FileRescue for NTFS первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





FileRescue for NTFS История версий

FileRescue for NTFS 4.14 добавлена: 13-03-2016

Пограмма FileRescue for NTFS - простой в пользовании, но очень мощный инструмент для восстановления информации любого типа с жестких дисков и иных носителей информации. Программа умеет восстанавливать не только файлы удалённые через корзину, но и также те, которые исчезли в результате системных сбоев или вирусных атак.FileRescue работает на платформе Windows и поддерживает восстановление в различных файловых системах: FAT12, FAT16, FAT32, NTFS и NTFS 5. Скачать FileRescue for NTFS бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Version 4.14: Removed unnecessary files from installation; Fixed critical bug in logging system; Fixed critical bug with determining of creation/modification/access date of the file on NTFS; Fixed critical bug in file recovery process; Fixed critical bug in folder/files browser.FileRescue for NTFSдобавлена: 09-10-2015FileRescue for NTFSдобавлена: 30-04-2015FileRescue for NTFSдобавлена: 07-11-2013FileRescue for NTFSдобавлена: 02-01-2013