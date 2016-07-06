Extra Subst 5.3 скачать бесплатно для Windows 7

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Extra Subst 5.3
Создание виртуальных дисков на основе выбранных директорий.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 14.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2013

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows 10, Windows 8, Win Vista

Размер: 1.00 Мб

Версия от:

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Скачали:: 697

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Описание

“Extra Subst” - программа, предназначенная для упрощения доступа к часто используемым директориям/папкам вашего компьютера, а также создания, редактирования и удаления виртуальных дисков. “Extra Subst” создаёт виртуальные диски на основе заданных директорий/папок, при этом физические диски остаются неизменными и не разбиваются на дополнительные разделы.
  Пример 1:
  По-умолчанию в операционной системе “MS Windows XP” папка с документами “My Documents” расположена достаточно не удобно:
  “C:Documents and SettingsUser NameMy Documents”
  С помощью программы “Extra Subst” вы можете создать виртуальный диск, например диск “R:” и указать на папку с вашими документами. После таких манипуляций в вашей системе появится диск “R:”, в котором будут храниться ваши документы и теперь для доступа к документам достаточно кликнуть на иконку с диском, а не искать во вложенных папках.
  Пример 2:
  Вы можете создать виртуальные диски для любых папок, к которым вы часто обращаетесь. Например, создать диск “M:” для папки с вашими музыкальными файлами “d:archivemusic”, диск “V:” для папки с видео файлами “d:archivemusic” или диск “G:” для папки с вашими играми и для этого нет необходимости разбивать ваш жёсткий диск на дополнительные разделы.
  Пример 3:
  Если вы занимаетесь веб дизайном и разработкой сайтов - вы можете выделить папку вашего проекта как отдельный диск. В этом случае ваш проект будет иметь вид такой же какой он бы имел на сервере Интернет. Скачать Extra Subst бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Extra Subst (1.00 Мб)




Changes on the new version:
Version 5.3 (June 20, 2016) + work with Administrator`s rights + lng-files were updated * bug in startup was fixed

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Extra Subst История версий

Extra Subst 5.3 добавлена: 06-07-2016
Extra Subst 5.0 добавлена: 01-05-2016
Extra Subst 4.7 добавлена: 03-02-2010
Extra Subst 4.3 добавлена: 05-10-2009
Extra Subst 4 добавлена: 17-03-2009




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