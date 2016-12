Extra Subst 5.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Extra Subst История версий

Extra Subst 5.3 добавлена: 06-07-2016

“Extra Subst” - программа, предназначенная для упрощения доступа к часто используемым директориям/папкам вашего компьютера, а также создания, редактирования и удаления виртуальных дисков. “Extra Subst” создаёт виртуальные диски на основе заданных директорий/папок, при этом физические диски остаются неизменными и не разбиваются на дополнительные разделы.Пример 1:По-умолчанию в операционной системе “MS Windows XP” папка с документами “My Documents” расположена достаточно не удобно:“C:Documents and SettingsUser NameMy Documents”С помощью программы “Extra Subst” вы можете создать виртуальный диск, например диск “R:” и указать на папку с вашими документами. После таких манипуляций в вашей системе появится диск “R:”, в котором будут храниться ваши документы и теперь для доступа к документам достаточно кликнуть на иконку с диском, а не искать во вложенных папках.Пример 2:Вы можете создать виртуальные диски для любых папок, к которым вы часто обращаетесь. Например, создать диск “M:” для папки с вашими музыкальными файлами “d:archivemusic”, диск “V:” для папки с видео файлами “d:archivemusic” или диск “G:” для папки с вашими играми и для этого нет необходимости разбивать ваш жёсткий диск на дополнительные разделы.Пример 3:Если вы занимаетесь веб дизайном и разработкой сайтов - вы можете выделить папку вашего проекта как отдельный диск. В этом случае ваш проект будет иметь вид такой же какой он бы имел на сервере Интернет. Скачать Extra Subst бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Version 5.3 (June 20, 2016) + work with Administrator`s rights + lng-files were updated * bug in startup was fixedExtra Substдобавлена: 01-05-2016Extra Substдобавлена: 03-02-2010Extra Substдобавлена: 05-10-2009Extra Substдобавлена: 17-03-2009